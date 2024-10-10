ECB'den faiz indirimi için 'temkinli yaklaşım' vurgusu

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), eylül ortasında gerçekleştirdiği son toplantıda, temel mevduat faiz oranını yüzde 3,75'ten yüzde 3,5'e düşürdü.

AFP'ye göre faiz oranlarını düşürme yönündeki çekingen adımlar, euro bölgesinde tüketici fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamasıyla birlikte atıldı.

Eylül ayında Avrupa Merkez Bankası toplantısının ardından açıklanan rakamlara göre enflasyon yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Bu, göstergenin son üç yılda ilk kez bankanın yüzde 2'lik hedefinin altına düşmesi anlamına geliyor.

TUTANAKLARDA 'TEMKİNLİ YAKLAŞIM' VURGUSU

Bugün ise son toplantının tutanakları yayınlandı. Ancak ECB yönetim kurulu, yayınladığı tutanaklarda "Enflasyon sorununun çözüldüğünden tam olarak emin olmadığımız için şu anda kademeli ve temkinli bir yaklaşımın uygun görünüyor" dedi.

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Tutanaklarda, bundan sonra "Kısıtlama derecesinin ne kadar hızla azaltılacağı, gelen verilerin evrimine bağlı olacak" denildi.

Ancak ECB yönetimi, enflasyonun son dönemde beklenenden daha hızlı düştüğünü ve bunun da ECB'nin hedefini aşma riskini artırdığını belirtti.

ING analisti Carsten Brzeski, tutanakların tonu ile gelecek hafta yapılacak toplantı etrafındaki tartışmalar arasındaki uçurumun ECB'nin düşüncesinde sadece birkaç haftanın ne kadar fark yaratabileceğini gösterdiğini söyledi.

Brzeski, "Zayıf duygu göstergeleri ve düşen enflasyon, faiz indirimi seçeneğini gelecek haftaki toplantıya geri getirdi" dedi.

Avrupa Merkez Bankası'nın 26 üyeli yönetim kurulu, 17 Ekim'de Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yeniden toplanarak borçlanma maliyetlerinin yeniden düşürülmesi mi yoksa sabit tutulması mı gerektiğine karar verecek.