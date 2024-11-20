ECB'den borç riski uyarısı

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Avrupa Merkez Bankası yaptığı açıklamada, artan siyasi belirsizlik ve durgun ekonomik performansın yaşandığı bir dönemde euro bölgesinde egemen borç risklerinin arttığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), tek para birimi bölgesinin finansal istikrarına ilişkin düzenli değerlendirmesinde, piyasaların 2010'lu yıllarda yaşanan krize benzer borç endişeleriyle yeniden karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Merkez bankası, mayıs ayındaki son değerlendirmesinden bu yana, "Avrupa ve ulusal düzeyde, özellikle Fransa'da seçim sonuçları, egemen borcun sürdürülebilirliği konusunda endişeleri yeniden alevlendirdi" dedi.

Avrupa'da artan siyasi belirsizlik, daha yüksek borç seviyelerine sahip bazı euro bölgesi ülkelerinde tahvil getiri farklarını genişletti.

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Frankfurt merkezli kuruluş, zaten ağır olan borç yüklerinin bazı euro bölgesi hükümetlerinin "olumsuz şoklara" yanıt verme kabiliyetini sınırlayabileceği konusunda uyardı.

İncelemede, euro kullanan 20 ülkede büyümenin zayıf seyredeceğine dair endişelerin artmasıyla birlikte istikrara yönelik genel risklerin yüksek kalmaya devam ettiği görüldü.

Euro Bölgesi'nde Temmuz-Eylül döneminde üretim beklentilerin üzerinde yüzde 0,4 arttı ancak bu oran hala ABD ve Çin'in gerisinde ve uzmanlar önümüzdeki aylarda büyümenin yavaş olacağı konusunda uyarıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Ortadoğu'da veya Ukrayna'da çatışmaların tırmanmasının yanı sıra küresel ticaret gerginliğinin de tehdit oluşturduğunu belirtti.

Egemen borçlara ilişkin endişelere rağmen, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos mevcut durumun on yıl önceki borç krizinden temelde farklı olduğunu söyledi.

Piyasalar artık euronun "dağılmayacağına" "tamamen ikna oldu" dedi.