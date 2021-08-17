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ECB ve SEC'ten 'menkul kıymet tabanlı takasta' iş birliği

17.08.2021 - 08:47
ECB ve SEC'ten 'menkul kıymet tabanlı takasta' iş birliği | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasında menkul kıymet tabanlı takas işlemleri yapan kurumlara yönelik iş birliği için mutabakat zaptı imzalandı.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, ECB ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında menkul kıymet tabanlı takas işlemleri yapan teşebbüslere yönelik bilgi paylaşımı ve onların denetimi alanında iş birliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Söz konusu anlaşmanın türev piyasaların denetimi konusunda “ileri bir adımı” temsil ettiğine vurgu yapılan açıklamada, anlaşmanın AB’deki menkul kıymet tabanlı takas işlemleri yapan kurumların AB ve ABD yasalarına uyumunu sağlarken, tekrarlardan kaçınmalarına yardımcı olacağına işaret edildi.


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