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ECB: Parasal politikalar önümüzdeki dönemde de kritik önemde

25.02.2021 - 18:05
ECB: Parasal politikalar önümüzdeki dönemde de kritik önemde | Ekonomi Haberleri

ECB Yürütme Kurulu Üyesi Schnabel, Covid-19 pandemisi ortamında, finansal ve parasal politikaların önümüzdeki dönemde de kritik önemde olacağını vurguladı ve "zamanından önce" geri çekilmemesi gerektiği uyarısı yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, ECB’nin piyasa gelişmelerini yakından izlediğine de dikkat çekti. Schnabel, bu yolla finansman koşullarının "gereksiz yere sıkılaştırılmasının" önlenmesinin de garanti altına alındığını vurguladı.

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Avrupa genelinde, Covid-19 vakalarının yayılmasını önlemek için uygulanan sıkılaştırmalar ve kapanmaların, ilk aşamadakilerden daha az olumsuz etkileri olduğuna da işaret eden Schnabel, bu nedenle, Euro bölgesinin bu koşullara karşı çok daha kolay durabildiğini söyledi.

Schnabel, daha önce yaptığı bir konuşmada da, pandeminin etkilerine karşın enflasyonun "ölmediğinin" altını çizerek, enflasyonda varılan çok düşük düzeylerin, onun "olmadığı" anlamına gelmeyeceğine dikkat çekti.


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