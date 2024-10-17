ECB bugün faiz kararını açıklayacak: İndirim bekleniyor

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Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun 26 üyesi, Frankfurt'taki ECB merkezinden uzaktaki toplantılarından birini gerçekleştirerek Slovenya'da bir araya geliyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, sosyal medyada paylaştığı videoda, Slovenya başkenti Ljubljana'daki bir pazara geldiğini ve fiyatları kontrol ettiğini söyledi.

APF haberine göre son veriler de euro bölgesindeki enflasyonun önemli ölçüde yavaşladığını gösteriyor.

Slovenya'da tüketici fiyatlarındaki yıllık artış oranı Eylül ayında yalnızca yüzde 0,6 oldu.

Euro bölgesinin tamamı için bu rakam yüzde 1,8 oldu. Bu veri, son üç yılda ilk kez ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin altına inilmesi anlamına geliyor.

Bu yıl iki kez faiz oranlarını düşüren ECB yöneticileri önce yeni indirimi için Aralık ayına kadar beklemeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdi.

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Ancak Eylül ayındaki beklentilerin altında gelen veriler, koronavirüs salgını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından hızla yükselen tüketici fiyatlarının yeniden kontrol altına alındığı hissini güçlendirdi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve ECB Faiz Belirleyicisi Francois Villeroy de Galhau geçen hafta yaptığı açıklamada, "Enflasyona karşı zafer ufukta görünüyor" dedi. Perşembe günkü toplantıyla ilgili olarak Villeroy "Kesinti yaşanması çok muhtemel" dedi ve "bu son olmayacak" diye ekledi.

UZMANLAR DA İNDİRİM BEKLİYOR

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüzde 4 seviyesindeki zirveden, Haziran ayında ve Eylül ayında olmak üzere iki kez 25'er baz puanlık faiz indirimine gitti.

Deutsche Bank analistleri, ECB politika yapıcıları arasında Perşembe günü aynı büyüklükte bir faiz indirimine "görünürde pek fazla muhalefet olmadığını" belirterek, bu hamleyi potansiyel olarak önemli olarak niteledi.

Bankanın uzmanları "Döngünün ilk ardışık kesintisi olarak, daha hızlı bir gevşeme döngüsüne geçiş sinyali verecektir" dediler.

Gözlemcilere göre, ECB'nin borçlanma maliyetlerini düşürmeye başlamasından bu yana dördüncü kez faiz indirimi yapılacak ve mevduat faizi yüzde 3olacak Ancak bankanın bu noktada durması pek olası görünmüyor.

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HSBC banka analisti Chris Hare, "ECB önümüzdeki beş politika toplantısının her birinde faiz oranlarını düşürme yolunda" dedi. Bunlar arasında Perşembe günkü toplantı da yer alıyor.

Hare, Nisan ayına kadar yapılacak çeyrek puanlık kesintilerin mevduatı yüzde 2,25'e düşüreceğini, bu seviyenin ekonomi üzerinde nötr bir etki yarattığını ve "hafifçe destekleyici" olduğunu söyledi.