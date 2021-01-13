‹ Önceki Haber Uber'e Türkiye'den erişim engeli resmen kaldırıldı Uber'e Türkiye'den erişim engeli resmen kaldırıldı Sonraki Haber › Bakan Varank: Hedefimiz bu seyri 2021'de de sürdürebilmek Bakan Varank: Hedefimiz bu seyri 2021'de de sürdürebilmek

ECB Başkanı Lagarde'dan 'Bitcoin' açıklaması

13.01.2021 - 14:08
ECB Başkanı Lagarde'dan 'Bitcoin' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, "Bitcoin'in regüle edilmesi lazım" açıklamasında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Reuters Next etkinliğinde konuştu. ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Brexit, ABD seçimleri ve aşı onayları gibi belirsizlikler sona erdi

* Bitcoin spekülatif bir yatırım aracı

* Bitcoin'in regüle edilmesi gerekiyor

* 5 yıldan kısa süre içerisinde dijital euronun kullanılmaya başlayacağını umuyorum


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.559 Değişim: 0,63% Hacim : 36.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.545 13.01.2021 Yüksek 1.568
Açılış: 1.560
7,4171 Değişim: -0,50%
Düşük 7,4029 13.01.2021 Yüksek 7,4753
Açılış: 7,4544
9,0272 Değişim: -0,84%
Düşük 9,0114 13.01.2021 Yüksek 9,1340
Açılış: 9,104
442,91 Değişim: -0,47%
Düşük 441,20 13.01.2021 Yüksek 447,49
Açılış: 445,00
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.