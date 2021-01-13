ECB Başkanı Lagarde'dan 'Bitcoin' açıklaması | Ekonomi Haberleri

* Bitcoin'in regüle edilmesi gerekiyor

* Bitcoin spekülatif bir yatırım aracı

* Brexit, ABD seçimleri ve aşı onayları gibi belirsizlikler sona erdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Reuters Next etkinliğinde konuştu. ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, "Bitcoin'in regüle edilmesi lazım" açıklamasında bulundu.

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