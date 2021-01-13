ECB Başkanı Lagarde'dan 'Bitcoin' açıklaması | Ekonomi Haberleri

ECB Başkanı Lagarde'dan 'Bitcoin' açıklaması
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, "Bitcoin'in regüle edilmesi lazım" açıklamasında bulundu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Reuters Next etkinliğinde konuştu. ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Brexit, ABD seçimleri ve aşı onayları gibi belirsizlikler sona erdi
* Bitcoin spekülatif bir yatırım aracı
* Bitcoin'in regüle edilmesi gerekiyor
* 5 yıldan kısa süre içerisinde dijital euronun kullanılmaya başlayacağını umuyorum
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