Dünyanın en büyük varlık fonu İsrailli şirketi dışladı

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Dünyanın en büyük varlık fonu olan ve yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık varlığa sahip Norveç'in egemen varlık fonu, etik gerekçelerle İsrailli ve Rus bir grubu fondan dışladı.

AFP'nin haberine göre fonu yöneten Norveç Merkez Bankası, İsrailli telekomünikasyon grubu Bezeq'teki hisselerini elden çıkardığını duyurdu.

Bezeq'in Filistin'e ait Batı Şeria'daki İsrail tarafından işgal edilen ve yasa dışı şekilde yerleştirilen İsrailli yerleşimcilere hizmet sağladığı iddia ediliyor. Bu durum uluslararası hukuka göre yasadışı kabul ediliyor.

Fona yatırım rehberliği sağlayan Etik Konseyi, Bezeq'in Batı Şeria'daki Filistin bölgelerine de telekomünikasyon hizmeti de sağladığı yönündeki iddiasını dikkate aldığını söyledi.



Ancak Norveç Varlık Fonu Etik Konseyi bu durumun yasa dışı oluşturulan İsrail yerleşim birimlerinin bakımı ve genişletilmesini kolaylaştırmaya yardımcı olduğu gerçeğini telafi etmediği belirtildi.

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İsrailli yerleşimciler yasa dışı şekilde İsrailli askerlerin eşliğinde Batı Şeria'ya yerleşiyor.

Etik Konseyi "Şirket böyle yaparak uluslararası hukukun ihlaline bizzat katkıda bulunuyor." dedi.

Norveç, İsrail'in Gazze şeridinde devam eden katliamlarını kınayan mesajlar yayınlamıştı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Pazartesi günü İsrail'i sert bir dille eleştirerek, Tel Aviv'in Gazze'deki savaşını barbarca olarak niteledi. Store Gazze'deki durumu hem endişe verici hem de dramatik olarak tanımladı. Ayrıca İsrail'in BM yardımlarının Filistin'e ulaşmasını engelleyen yasayı geçirmesi nedeniyle Norveç İsrail'i kınayan bir tasarıyı BM'ye sundu.

İsrail bilindiği üzere 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Bunun yanında İsrailli yerleşimciler, İsrail Güvenlik Güçleri eşliğinde Batı Şeria'da Filistinlilere ait bölgelere zorla yerleşmeyi sürdürüyor.





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İsrail'in Batı Şeria'ya saldırıları sonucu geçtiğimiz günlerde Cenin'de 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

RUS FİRMANIN HİSSELERİ DE ELDEN ÇIKARILDI

Konsey fonun ayrıca, Rus savunma sanayiine çelik tedarik eden ve Londra borsasında işlem gören bir Rus çelik şirketi olan Evraz'daki hisselerini sattığını ve böylece Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hukuka aykırı saldırganlık savaşını sürdürmesini sağladığını belirtti.

Konsey'in Evraz'a yönelttiği çok sayıda soruya yanıt alamaması üzerine, fonun şirketi portföyünden çıkarmasını önermişti.

30 Haziran itibarıyla fon, o dönem değeri yaklaşık 23,7 milyon dolar olan Bezeq'in yüzde 0,76'sını ve o dönem değeri 1,4 milyon dolar olan Evraz'ın yüzde 0,96'sını kontrol ediyordu.

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Norveç Merkez Bankası, elden çıkarma kararını ancak elindeki hisselerin satışı gerçekleştikten sonra açıklıyor.

Norveç devletinin petrol ve doğalgaz gelirlerini değerlendiren fon, 71 ülkede yaklaşık 8 bin 800 şirkette hissesi bulunan dünyanın en büyük tek yatırımcısı konumunda bulunuyor ve dünya toplam piyasa değerinin yüzde 1,5'ini temsil ediyor.