Dünya Nvidia'ya odaklandı! Piyasalar harekete geçmek için sonuçları bekliyor

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Küresel piyasalar adeta ABD'li teknoloji şirketi Nvidia'nın açıklayacağı bilançoya odaklandı. Şirket, Çarşamba günü piyasalar kapandıktan sonra 3. çeyrek sonuçlarını duyuracak. ABD seçimlerinin etkisinin geçmesi ile teknoloji sektöründe yaşanan son gerilemenin ardından, Nvidia'nın sonuçlarının yılın geri kalanında piyasayı şekillendirmede önemli bir rol oynayacağı tahmin ediliyor.

REKOR BEKLENİYOR

Visible Alpha'ya göre Wall Street analistleri, çip üreticisinin gelirinin bir önceki yıla göre %84 artarak 33,28 milyar dolara, net kazancının ise bir önceki yılki 9,24 milyar dolarlık sonuçtan (hisse başına 37 sent) 17,45 milyar dolara (hisse başına 70 sent) çıkmasını bekliyor. Veri şirketi Zack'in tahmini ise toplam gelirin yıllık bazda %81 artarak 32,8 milyar dolara ve hisse başına kazancın yıllık bazda %85 artarak 0,74 dolara çıkmasının beklendiğini ortaya koyuyor.

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YAPAY ZEKA ÇILGINLIĞI

Nvidia'nın yükselişi ise yapay zeka çılgınlığı ile paralel büyüdü. Open AI şirketinin piyasaya sürdüğü yapay zeka programı ChatGPT'nın adeta bir devrim yaratmasıyla artık yapay zeka programları finanstan eğitime, sanattan hizmet sektörüne, bilişimden insan kaynaklarına kadar her sektörde kullanılıyor. Otomobiller, mobil cihazlar gibi bir çok akıllı araç da yapay zekaya uyumlu hale geldi. Sadece Open AI değil, Google, Twitter, Apple gibi bir çok şirket kendi programlarını piyasaya sürdü. İşte bu trend, teknoloji şirketi Nvidia'nın muazzam büyümesini sağladı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETİ OLDU

Oyunlar için grafik çipleri ile adını teknoloji dünyasında duyuran Nvidia ise yapay zekayı destekleyen işlemciler için çipler üreten bir teknoloji şirketi. Nvidia hisseleri son beş yılda yüzde 2.700'ün üzerinde büyürken yılbaşından bu yana yüzde 200'e yakın arttı. Donald Trump'un kazandığı ABD Başkanlık Seçimlerinin ardından ise ABD'li şirketin hisseleri yüzde 2,2 daha arttı ve Nvidia'nın değeri 3,65 trilyon dolara ulaştı. Apple'ı geçen firma dünyanın en büyük şirketi konumuna geldi.

Seçim sonrası Trump'un etkisinin geçmesiyle teknoloji şirketlerinin hisseleri hafif satıcılı seyretti. New York'un Nasdaq endeksinde işlem gören Nvidia'nın salı günü piyasa büyüklüğü 3.44 trilyon dolar olurken Apple'ın büyüklüğü ise 3.45 trilyon dolar oldu. Nvidia'nın çeyrek sonuçlarının yeni bir ralli başlatması bekleniyor. Öte yandan şirketin kurucusu ve CEO'su olan Tayvan asıllı ABD'li iş insanı Jensen Huang'ın serveti de 122 milyar dolar civarında seyretmekte.

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Nvidia CEO'su Jensen Huang

TEKNOLOJİ HİSSELERİNİN ÖNEMİ

Bağımsız analist Stephen Innes, AFP'ye "Hem piyasa değeri hem de yapay zeka alanında yükselen varlığıyla Nvidia, pazarın en büyük ağır topu haline geldi" dedi.

Geçtiğimiz yıl yüzde 800'e yakın bir artış gösteren Nvidia hakkında Innes "Çeyrek sonuçları, ya yapay zekayı tartışmasız kral olarak taçlandıracak ya da sektörün aşırı yüksek değerlemelerinin dramatik bir şekilde yeniden düşünülmesini tetikleyecek. Nvidia'nın sonuçları muhtemelen daha geniş teknoloji piyasası algısını yönlendirecek ve teknoloji ve yapay zeka ile ilgili hisse senetleri için bir öncü olarak oynadığı önemli rolü vurgulayacaktır" diye ekledi.