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Dünya Kupası’ndan rekor gelir

29.11.2022 - 08:25 | Son Güncelleme :
Dünya Kupası’ndan rekor gelir | Ekonomi Haberleri

Dünya Kupası’nda henüz ilk hafta geride kalırken FIFA’nın turnuvadan elde ettiği gelirin 7.5 milyar dolar olduğu açıklandı.

Al Jazeera’nin haberine göre, elde edilen bu kazanç, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’ndan elde edilen kazancın 1 milyar dolar üstüne çıkmış durumda. FIFA’nın elde ettiği gelirler için en büyük pozitif etki olarak, ev sahibi ülkedeki şirketlerden Qatar Energy, QNB ve Ooredoo ile yapılan anlaşmalar gösteriliyor.

1.8 MİLYAR DOLAR BAHİS OYNANDI

Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre; ek olarak crypto.com ve blockchain sağlayıcısı Algorand sponsorluklarının da gelirlere katkı sağladığı kaydediliyor. Turnuva boyunca gelirlerin artmasını bekleyen diğer bir endüstri de bahis sektörü oldu. 2018 Dünya Kupası, bugüne kadar en çok bahis yapılan spor etkinliği olarak kabul edilirken; birçok şirkete göre 2022’de bu rekorun kırılması bekleniyor. American Gaming Association’in yaptığı bir çalışmaya göre, toplamda 20.5 milyon Amerikalı’nın, Dünya Kupası süresince 1.8 milyar dolar değerinde bahis oynaması öngörülüyor.

İNGİLTERE ZİRVEDE

Turnuvanın ilk haftasında Transfermarkt, 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılan takımların piyasa değerini paylaştı. Milli takımlarda oynayan oyuncuların mevcut piyasa değeri göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamaya göre, listenin ilk sırasında 1.2 milyar Euro ile İngiltere yer aldı. İngiltere’yi 1.1 milyar Euro ile Brezilya izlerken; üçüncü sırada ise 1 milyar Euro ile Fransa’nın olduğu kaydedildi.

Dünya Kupası’nda toplam piyasa değerinin üçte ikisi Avrupa’daki ülkelerden gelirken; İngiltere milli takımının değerinin, Seyşeller’in gayri safi yurtiçi hasılasına karşılık geldiği kaydedildi. İlk 10’da yer alan ülkelerden üçünü Brezilya, Arjantin ve Uruguay olmak üzere 3 Latin Amerika ülkesi oluşturdu. Arjantin 633 milyon Euro ile Brezilya’yı takip ederken; üçüncü sırada yer alan Uruguay’ın değeri ise 450 milyon Euro olarak açıklandı.


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