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Dünya borsaları Nasdaq'ın rekor kırmasına rağmen geriledi

21.05.2024 - 12:42 | Son Güncelleme :
Dünya borsaları Nasdaq'ın rekor kırmasına rağmen geriledi | Ekonomi Haberleri

Teknoloji hisseleri başta olmak üzere ABD hisse senedi endekslerinin çoğunun Pazartesi günü yükselişle sonuçlanmasına rağmen küresel hisseler Salı günü geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Fransa'nın CAC 40 endeksi erken işlemlerde %0,7 kayıpla 8.137,16 puana, Almanya'nın DAX endeksi ise %0,3 düşüşle 18.704,35 puana geriledi. Britanya'nın FTSE 100 Endeksi yaklaşık %0,4 düşüşle 8.393,84'e indi. 

ASYA HİSSELERİ 

Asya ticaretinde Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 %0,3 düşüşle 38.946,93 puana gerilerken, Avustralya S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.851,70 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 2.724,18 puana geriledi. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 2,1 düşüşle 19.220,62 puana, Şangay Bileşik endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle 3.157,97 puana geriledi.

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Asya'da yatırımcılar Çin ekonomisinin sağlığına ilişkin işaretlere odaklanmış durumda. S&P Global Market Intelligence, bu yılın Çin için büyüme tahminini Nisan ayındaki %4,7'den %4,8'e yükseltti ancak bunun aşırı iyimser olmadığını vurguladı.

NASDAQ REKOR KIRDI 

Pazartesi günü Wall Street'te S&P 500 %0,1 artışla 5.308,13 puana yükseldi. Nasdaq kompoziti %0,7 artışla 16.794,87 puana çıkarak rekor kırdı. 

Dow Jones Endüstriyel Ortalaması ilk işleminde %0,5 düşüşle 39.806,77 puana geriledi .

PETROL FİYTATLARI 

ABD ham petrolü 87 sent düşerek varil başına 78,93 dolara geriledi. Uluslararası standarttaki Brent ham petrolü 64 sent düşerek varil başına 83,07 dolara geriledi.


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