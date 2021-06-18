Dünya Bankasından Yemen'e aşı desteği | Ekonomi Haberleri

Dünya Bankası, yaklaşık 7 yıldır iç savaş sarmalından çıkamayan Yemen'e yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşılama kampanyasını desteklemek için 20 milyon dolar yardımda bulunacağını duyurdu.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, farklı kaynaklardan bir araya getirilerek Yemen'e aktarılacak yardımla en az 1,3 milyon kişiye aşı uygulama maliyetinin karşılanacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda Uluslararası Kalkınma Derneğinin 9 milyon, İngiltere'nin 7,76 milyon ve Kovid-19 ile Dayanışma Müdahale Fonunun 3,25 milyon dolar bağışladığı bildirildi.

Bu destekle Dünya Bankasının Kovid-19'la mücadele kapsamında Yemen'e yaptığı yardımların toplamı 47 milyon dolara ulaştı.

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YEMEN'DEKİ İNSANİ KRİZ KORKUNÇ BOYUTLARA ULAŞTI

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede yaklaşık 7 yıldır devam eden çatışmalarda binlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

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