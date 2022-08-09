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Dünya Bankası'ndan 'Ukrayna' açıklaması: 4,5 milyar dolar finansman sağlandı

09.08.2022 - 09:46
Dünya Bankası'ndan 'Ukrayna' açıklaması: 4,5 milyar dolar finansman sağlandı | Ekonomi Haberleri

Dünya Bankası, Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, acil ihtiyaçların karşılanması gibi hizmetler dahil olmak üzere Ukrayna hükümetine ABD tarafından sağlanan ek 4,5 milyar dolarlık hibe sağlandığını açıkladı.

Dünya Bankası, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Ukrayna hükümetinin acil ihtiyaçları karşılamasına yardımcı olmayı amaçlayan Ukrayna'da İdari Kapasite Dayanıklılığı için Kamu Harcamaları (PACE) Projesi dahilinde Ukrayna için ABD tarafından hibe edilen 4,5 milyar dolarlık ek finansman sağlandığını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından düzenlenen ve Dünya Bankası aracılığıyla yönetilen hibenin savaş uzadıkça artan yoksulluğa, engelli çocuklara ve ülkelerinden giden milyonlarca kişiye sosyal ve mali yardım da dahil olmak üzere Ukrayna hükümetinin temel işlevlerini sürdürmesine yardımcı olacağı belirtildi. Dünya Bankasından yapılan açıklamada, "Ek finansman, hükümetin ulusal ve bölgesel düzeylerde temel işlevleri yerine getirmesi için idari ve hizmet sunum kapasitesinin sürdürülmesine katkıda bulunacaktır. Proje, özellikle Ukrayna hükümetine savaşın sosyal ve ekonomik etkilerini hafifletmede ülke vatandaşlarının refahı için gerekli olan sosyal ödemeleri, sağlık hizmetlerini ve emekli maaşlarını karşılamada yardımcı olacak" denildi.

“UKRAYNA HALKINI BÜYÜK ÖLÇÜDE DESTEKLEYECEK CÖMERT BAĞIŞLAR İÇİN MİNNETTARIZ"

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass ise yaptığı açıklamada, “Ukrayna'nın yaşam koşullarının ve yoksulluğun daha da kötüleşmesini önlemek için sağlık, eğitim ve sosyal koruma da dahil olmak üzere devlet hizmetlerine ihtiyacı var. ABD'ye ve ortaklarımıza hızlı destek mekanizmalarımız aracılığıyla sürekli destekleri ve Ukrayna halkını büyük ölçüde destekleyecek cömert bağışları için minnettarız" dedi.

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Dünya Bankası Doğu Avrupa Bölge Ülke Direktörü Arup Banerji, “Temel hizmetlerin günlük olarak sağlanmasının yanı sıra yeniden yapılanmayı sürdürmek için kaynaklara ihtiyaç var. Toparlanma ve yeniden yapılanma odağında, Ukrayna savaş sonrası toparlanmaya geçişe hazırlanırken reformlara, şeffaflığa ve yönetişime olan ilgiyi artırmak da kritik olacaktır. Temel sosyal hizmetlerin devamının desteklenmesi, daha başarılı ve daha az maliyetli bir iyileşme ve yeniden yapılanmayı destekleyecektir” ifadelerini kullandı.

DÜNYA BANKASI, UKRAYNA’YA 13 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN SAĞLADI

Dünya Bankası, bugüne kadar temel devlet hizmetlerinin devamını desteklemek için bağışçılardan alınan taahhütler de dahil olmak üzere Ukrayna'ya yaklaşık 13 milyar dolarlık acil durum finansmanını seferber etti.

ABD, UKRAYNA'YA TOPLAMDA 8,5 MİLYAR DOLAR SAĞLADI

USAID tarafından yapılan açıklamada ise, ABD'nin Ukrayna hükümetine ek 4,5 milyar dolar sağlaması ile Rusya'nın işgalinden bu yana Ukrayna'ya sağlanan bütçe desteğini toplamda 8,5 milyar dolara çıkaracağı ifade edilerek, Dünya Bankası aracılığıyla ABD Hazine Bakanlığı ile koordine edilen finansmanın dilimler halinde Ukrayna hükümetine gönderileceği ve ilk ödemenin bu ay içinde 3 milyar dolar ile başlayacağı aktarıldı. Bütçe desteğinin Ukrayna hükümetinin okullar ve hastaneler gibi altyapıyı sürdürmesine, insani yardım malzemeleri sağlamasına ve diğer kritik altyapılara gaz ve elektrik akışını sürdürmesine destek sağlayacağını belirten USAID, fonların uygun şekilde kullanıldığından emin olmak için Ukrayna hükümeti içinde yerleşik USAID tarafından finanse edilen üçüncü taraf gözetmenleri ile birlikte Dünya Bankası tarafından sağlam koruma önlemlerinin yerleştirildiğini ifade etti. USAID, "ABD, Rusya'nın sebepsiz ve haksız savaşının ardından Ukrayna'yı ve halkını desteklemeye kararlıdır" dedi.

SİLAH SATIN ALIMI İÇİN 1 MİLYAR DOLAR

Pentagon Sözcüsü Todd Breasseale ise yardım paketinin uzun menzilli silahlar ve zırhlı tıbbi nakliye araçları için mühimmat dahil silahlar için 1 milyar dolar içerdiğini aktardı.

UKRAYNA'NIN YÜZDE 55'İ YOKSULLUKLA KARŞI KARŞIYA

Öte yandan Dünya Bankası, savaşın başlamasından önceki yüzde 2,5'e kıyasla Ukraynalıların yüzde 55'inin 2023 yılı sonuna kadar savaş ve yerinden edilmiş çok sayıda insan nedeniyle yoksulluk içinde yaşayacağını tahmin ediyor. Ukraynalı yetkililer, savaşın maliyeti ve azalan vergi gelirleri nedeniyle ülkenin ayda 5 milyar dolarlık bir mali açıkla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.


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