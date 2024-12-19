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Dubai Metro Mavi Hat Projesi ihalesini Türk şirketler kazandı

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#Dubai Metro Mavi Hat Projesi#Mapa#Limak
Dubai Metro Mavi Hat Projesi ihalesini Türk şirketler kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 14:01

Dubai’nin mevcut metro ağını genişletmek ve güçlendirmek üzere Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi tarafından yürütülen ‘Dubai Metrosu Mavi Hat Tasarımı ve Yapımı’ ihalesini Mapa-Limak-CRRC ortaklığının kazandığı duyuruldu. Dubai Metro Mavi Hat Projesi tasarım ve yapımı işi için proje bedelinin yaklaşık 5,6 milyar dolar olduğu, 30 kilometrelik yeni hattın Eylül 2029’da hizmete açılmasının öngörüldüğü açıklandı.

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‘Dubai Metro Mavi Hat Tasarımı ve Yapımı’ ihalesini, Mapa-Limak-CRRC şirketlerinin kurduğu konsorsiyum kazandı. Konsorsiyumun, proje için KDV hariç yaklaşık 5,6 milyar dolar teklif verdiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin şehri Dubai’nin ulaşım altyapısına yeni bir halka ekleyerek, mevcut kırmızı ve yeşil hatları birbirine bağlayacak olan Dubai Metro Mavi Hattı, şehrin metro sistemini genişletmeyi ve ulaşım ağını daha entegre hale getirmeyi amaçlıyor. Toplam uzunluğu 30 kilometre olan Mavi Hat Projesi, yedisi yükseltilmiş olmak üzere 14 istasyondan oluşacak. Bu mesafenin yaklaşık olarak yarısı yer altından, 1,5 kilometrelik kısmı ise deniz üstünden geçecek.

İhaleyi kazanan konsorsiyumda, Türk şirketleri Mapa ve Limak yer alırken CRRC ise Hong Kong da sistem, vagon ve teknik ekipman sağlayıcısı rolünü üstleniyor. Eylül 2029’da hizmete açılması planlanan projenin inşasında en yoğun zamanda, farklı ülkelerden 15 bine yakın kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

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#Dubai Metro Mavi Hat Projesi#Mapa#Limak

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