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Dört büyüklere borç yapılandırması gündemde

16.09.2021 - 08:52
Dört büyüklere borç yapılandırması gündemde | Ekonomi Haberleri

Spor yasası için çalışmalar hızlandı. Çalışmada kulüplerin eski borçlarının yapılandırılmasının yasa çalışmasına eklenmesi gündeme geldi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre; AK Parti, Meclis’in ekim ayında açılmasıyla birlikte öncelikli konular arasında olacak spor yasasıyla ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Buna göre yapılan son toplantıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere kulüplerin eski borçlarının yapılandırılmasının yasa çalışmasına eklenmesi gündeme geldi.

17 MİLYAR LİRALIK BORÇ

Edinilen bilgiye göre AK Partili kurmaylar geçtiğimiz hafta Meclis’te spor yasası çalışmasıyla ilgili bir araya geldi. Banka temsilcilerinin katıldığı toplantıda kulüplerin borçlarının yapılandırılması değerlendirildi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcunun 17 milyar lira olduğu açıklanmıştı. Daha önce yapılan yapılandırmada, kulüplerin toplam finansal borçlarının iki yılı ödemesiz olmak dokuz yılda ödenmesi öngörülmüştü.

Öte yandan toplantıda Türkiye’de kulüplerin gelirlerinin yüzde 70-80 civarının yayıncı kuruluştan geldiği, kalan yüzde 20’nin de forma satışı, bilet satışı gibi gelirlerden oluştuğu gündeme geldi. Türkiye’de kulüplerin yabancı yayın kuruluşlarından gelen gelirlerinin yüzde 50-60 civarına indirilmesi gerektiği savunulan toplantıda, bu kapsamda kulüplerin kendi gelirlerini artırılması, giderlerini düşürmesi gerektiği belirtildi. Buna göre Avrupa’da olduğu gibi kulüpler daha çok forma, bilet ve kulüp amblemli ürünler satarak, gelir artıracak. Anadolu kulüplerinde gelirin neredeyse yüzde 100’ünün yayıncı kuruluştan geldiği, bu miktarın düşürülmesi gerektiği de toplantıda savunuldu.

KULÜPLER GENÇLEŞECEK

Yasa çalışmasına göre, kulüpler gençleşecek, altyapıdan daha fazla oyuncu çıkaracak. Kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olacak. Kulüplerin borçlandırılmasına sınırlama getirilecek. Hem spor kulüp yöneticilerinin hem de futbolcuların transfer sözleşmeleri yeniden düzenlenecek. Görüşmeleri devam eden yasa çalışması olgunlaştırıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.


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