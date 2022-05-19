Dördüncü sondaj gemisi Türkiye'ye geldi | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin filosuna katacağı dördüncü sondaj gemisi, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşuçu Limanı'na geldi. Geminin ilerleyen saatlerde limana yanaşması bekleniyor.

Güney Kore’nin Okpo Limanı’ndan yola çıkan Cobalt Explorer adlı gemi, Mersin’in Taşucu Nato Limanı'na ulaştı. Fatih, Kanuni ve Yavuz’un ardından filoya katılan dördüncü sondaj gemisi olacak gemi, 7 Mart’ta Güney Kore’den ayrılmıştı. Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluk ve 42 metre genişlikteki geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor. Kule yüksekliği 104 metre olan ve halihazırda “Cobalt Explorer” adını kullanan gemiye yeni bir isim verilmesi bekleniyor. Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisinde aktif konumlandırma sistemi de bulunuyor. Mürettebat kapasitesi 200 kişi olan gemi, 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dördüncü sondaj gemisinin bugün Taşucu Nato Limanı'na geleceğini belirtmiş, sondaj hazırlıkları için Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacağını, gerekli çalışmaların ardından kısa sürede ilk sondajına Akdeniz’de başlayacağını açıklamıştı.

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