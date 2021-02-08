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‘Dolaylı vergiler azaltılsın’

08.02.2021 - 09:07
‘Dolaylı vergiler azaltılsın’ | Ekonomi Haberleri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, temel ihtiyaç malzemelerinde fiyat artışı ve vergi artışlarını değerlendirirken, “2021 yılı zam ve vergi artışı yılı oldu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; yoksul ve dezavantajlı kesimler ve çalışanların üzerine binen bir vergi yükü en başta adil değildir” dedi. Özel’in konuya ilişkin yazılı açıklaması özetle şöyle:

MAAŞ ARTIŞI SIFIRLANDI

“2021 yılının ilk aylarında, dolaylı vergilerin azaltılması, ödeme gücüne göre vergi alınması ve vergi sisteminin şeffaflaştırılması gibi talepler göz ardı edilerek, üst üste vergi zamları yapılmıştır. Vergi artışı ve zamlar, işçi, memur ve emeklilere yapılan maaş artışlarını bir ayda sıfırlamıştır. AK Parti iktidarı boyunca ülkemizde yoksulların sayısı ve yoksulluğu artmış, bununla paralel olarak da ülkedeki zenginlerin sayısı ve zenginliği artmıştır. Yeni yılda trafik cezalarından harçlara, doğalgazdan elektriğe, sudan köprü ücretlerine birçok kalem zam gördü. CHP olarak asgari ücretten vergi alınmaya devam edilmesi de dahil vergi sisteminin ciddi bir biçimde reforma tabi tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksulun üzerinde baskı kuran bu adaletsiz vergi sisteminin bir an önce değiştirilmesi gerekmektedir. Dolaylı vergilerin azaltılması ve herkesten ödeme gücü ilkesine göre vergi alınarak vergi adaletinin sağlanmasını ve vergi sisteminin şeffaflaştırılmasını öneriyoruz.”


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