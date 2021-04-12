Doğuş Holding, Doğuş GYO'daki hisselerini satıyor | Ekonomi Haberleri

Doğuş Holding, Doğuş GYO'daki 32 milyon adet hissesini Borsa İstanbul'da satacak.

Doğuş Holding ana ortağı olduğu Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndaki hisselerinin 32 milyon adetlik bölümünün Borsa İstanbul pay piyasasında bir yıl içinde satışının gerçekleştirileceğini duyurdu.

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Doğuş Holding açıklamayı cuma akşamı KAP'a yaptı. Doğuş Holding'in, toplam 332 milyon TL sermayesi bulunan Doğuş GYO'da yüzde 94.08 payı bulunuyor.

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