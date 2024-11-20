Doğalgazda kademeli fiyatlandırma yolda

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte çok tüketenin gerçek maliyeti ödeyeceği sistemle Hazine desteğinin yaklaşık 50 milyar lira azalacağını söyledi.

Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Elektrik faturalarında yeni dönemle ilgili bilgi veren Bayraktar, “Yeni dönemde diyoruz ki yüksek tüketimi olan, ne kadar yüksek tüketim? Türkiye’de hane başı ortalama tüketim 200 kilovatsaat. 300 kilovatsaat. (Problem yok, sizi desteklemeye devam ediyoruz.) Ayda tüketimi 400 kilovatsaat olanı desteklemeye devam ediyoruz. 417 kilovatsaat yani 2 katından daha fazla tüketimi olan 40 milyon abonenin yüzde 3’ü, yüzde 97’nin hayatında bir şey değişmiyor, bu yüzde 3’e diyoruz ki (Elektriğin gerçek maliyeti neyse siz lütfen bunu ödeyiniz)” diye konuştu.

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SOSYAL ADALETE UYGUN DEĞİL

Uygulamada cami, cemevi, ibadethaneler, şehit, gazi aileleri gibi istisnaların tanımlandığını kaydeden Bayraktar şöyle devam etti: “Yine istisnalar olabilir, öngöremediğimiz şeyler olabilir. 1 sayaçtan geçip birçok ailenin oturduğu ama aslında ailenin her birinin belki 150 kilovatsaat tüketimi olan durumlar olabilir. Bunlara da en kısa sürede müdahale edip bunları da düzeltiriz ama doğru olan yani makam şoförü aynı desteği alıyor yüzde olarak, makamda oturan kişi de çok daha yüksek tüketimle aynı oranda destek alıyor. 5 bin lira elektrik faturası ödemesi lazım, ona biz 2 bin 500 lira 3 bin lira veriyoruz. Daha dar gelirli, düşük tüketimi olan kişi 500 liralık elektrik faturasında 300 lira destek alıyor; birisine 300 lira birisine 3 bin lira. Bu, sosyal adalete de uygun değil”

BÖLGESEL FARKLILIK DİKKATE ALINACAK

Bayraktar, “1.2 milyon haneye elektriğin gerçek maliyetini yansıttığımızda yaklaşık 50 milyar lira yani 1.5 milyar dolarlık Hazine desteği azalmış olacak. 1.2 milyon aboneye elektriğin gerçek maliyetini yansıttığımızda aylık bin 50 lira ödeyen bir vatandaşın faturası 2 bin lira civarında bir paraya gelecek. Toplamda bu 1.2 milyon hane toplam elektriğin yüzde 17’sini kullanıyor” dedi.

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Benzer modelin doğalgaz için de planlandığını anlatan Bayraktar, “Burada mutlaka bölgesel farkları dikkate alacağız yani Antalya’daki ortalama tüketimle Erzurum’daki ortalama tüketim aynı değil. Dolayısıyla, ortalama tüketimler üzerinden bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

BOTAŞ’I ÖZELLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ

Komisyon’da BOTAŞ’ın, Gazmprom’a borcu olduğuna ilişkin iddiaları yanıtlayan Bayraktar, “BOTAŞ’ın tedarikçi firmalarla anlaşmaları kapsamında herhangi bir gecikmiş borcu bulunmamaktadır. Faturalar, örneğin Gazprom’a olan faturası 20 gün sonra ödenmektedir. Dolayısıyla bir kez daha tekrar söylüyorum: BOTAŞ’ın kimseye günü geçmiş, ertelenen hiçbir borcu yoktur. BOTAŞ’ı herhangi bir şekilde özelleştirmeyi düşünmüyoruz. Dolayısıyla, çok net söylüyorum, çok güçlü bir BOTAŞ’ımız var” diye konuştu.