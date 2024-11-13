Doğalgaz Trump’la yükseldi

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Avrupa’da aralık vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları bu yılın en yüksek seviyesine ulaşarak megavatsaat başına 44.32 Euro’yu gördü. Derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de işlem gören aralık vadeli kontratlarda önceki gün megavatsaat başına 43.72 Euro olan kapanış fiyatı yüzde 1.37 yükseldi. Böylece, TTF fiyatı megavatsaat başına 44.32 Euro’ya çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Avrupa’da doğalgaz depolarındaki doluluk oranı ise 10 Kasım itibarıyla yüzde 93.4 olarak kayıtlara geçti.

DÜŞEN SICAKLIKLAR VE TALEP DE ETKİLİ

Uzmanlar, ‘kış döneminde düşen sıcaklıklar’ ve ‘yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin yetersiz kalması nedeniyle yükselen doğalgaz talebinin’ söz konusu artışta etkili olduğunu bildiriyor.

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Bunun yanı sıra ABD’de 5 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının da doğalgaz fiyatlarındaki artışı desteklediği ifade ediliyor.

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy’nin LNG ve Elektrik Piyasaları Analisti Kaushal Ramesh, şirketin paylaştığı bilgi notunda, Trump’ın zaferinin ardından piyasa tepkilerinin sınırlı kaldığını ancak orta vadede ABD’nin önde gelen petrol ve LNG ihracatçısı rolünü güçlendirmesinin beklendiğini ifade etti. Ramesh, yıl sonuna kadar piyasa hareketlerini etkileyen ana faktörün reaktif hava koşullarına hazırlık önlemleri olduğunu ve bunun 2025’e yönelik belirsizliği koruduğunu sözlerine ekledi.

KRİPTODAKİ REKOR SÜRDÜ

Öte yandan, ‘kripto varlık dostu’ olarak bilinen Trump’ın yeniden başkan seçilmesi sonrası kripto paralardaki yükseliş devam ediyor. ABD’deki başkanlık seçimleri öncesi son rekoru 73 bin 157 dolar olan Bitcoin, dün yeni bir rekora daha imza attı. Bitcoin, Trump’ın dijital varlıkları kucaklaması ve kripto yanlısı milletvekillerinin yer aldığı bir Kongre beklentisiyle ilk kez 89 bin doları aştı. Böylece bitcoin, Fed’in faiz indirimlerinin de etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 106 yükseldi.