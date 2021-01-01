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Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam

01.01.2021 - 10:02 | Son Güncelleme :
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam | Ekonomi Haberleri

Doğal gazda ocak ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, aralıkta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1264 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1414 lira olarak belirlendi.

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Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

 


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