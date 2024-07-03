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Dış ticaret verileri açıklandı

03.07.2024 - 11:19 | Son Güncelleme :
Dış ticaret verileri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı verilerine göre ihracat Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.6 oranında azaldı.

2024 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %10,6 oranında azalışla 18 milyar 569 milyon dolar, ithalat %4,1 oranında azalışla 25 milyar 4 milyon dolar oldu. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise, ihracat %2,0 oranında artışla 125 milyar 446 milyon dolar, ithalat %8,5 oranında azalışla 168 milyar 686 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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2024 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, %10,6 oranında azalarak 18 milyar 569 milyon dolar, ithalat, %4,1 oranında azalarak 25 milyar 4 milyon dolar, dış ticaret hacmi, %6,9 oranında azalarak 43 milyar 574 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, %2,0 oranında artarak 125 milyar 446 milyon dolar, ithalat, %8,5 oranında azalarak 168 milyar 686 milyon dolar, dış ticaret hacmi, %4,3 oranında azalarak 294 milyar 132 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracatın ithalatı karşılama oranı 5,4 puan azalarak %74,3 olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,7 puan azalarak %85,8 olarak gerçekleşti.

Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,1 puan azalarak %89,9 olarak gerçekleşti."


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