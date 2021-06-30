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Dış ticaret rakamları açıklandı

30.06.2021 - 12:23
Dış ticaret rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalatı yüzde 54 yükselişle 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat yüzde 54 artışla 20 milyar 627 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artarak 4 milyar 129 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2020'de yüzde 74,3 iken geçen ay yüzde 80'e çıktı.

İhracat ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artarak 85 milyar 209 milyon dolar, ithalat yüzde 25,2 yükselişle 103 milyar 485 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-mayıs döneminde yüzde 13,1 azalarak 18 milyar 277 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mayıs 2020 döneminde yüzde 74,5 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 82,3'e yükseldi.

Mayısta enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 68,6, ithalat yüzde 61,7 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, mayısta 9 milyar 207 milyon dolardan 15 milyar 519 milyon dolara yükseldi.

Mayısta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 10 milyar 725 milyon dolar seviyesinden 17 milyar 342 milyon dolara çıktı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, mayısta 1 milyar 823 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 64,9 artarak 32 milyar 861 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,5 olarak kayıtlara geçti.


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