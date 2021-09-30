Dış ticaret istatistikleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 azalarak 6 milyar 300 milyon dolardan, 4 milyar 259 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat yüzde 23,6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 36,9, İTHALAT YÜZDE 25,5 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 artarak 140 milyar 195 milyon dolar, ithalat yüzde 25,5 artarak 169 milyar 975 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ VERİLER

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ağustos ayında yüzde 52,4 artarak 11 milyar 839 milyon dolardan, 18 milyar 45 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 46,8 artarak 12 milyar 535 milyon dolardan, 18 milyar 399 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 354 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 49,5 artarak 36 milyar 444 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AĞUSTOS AYINDA YÜZDE 32,4 AZALDI

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 azalarak 6 milyar 300 milyon dolardan, 4 milyar 259 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ağustos ayında yüzde 66,4 iken, 2021 Ağustos ayında yüzde 81,6'ya yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE YÜZDE 9,8 AZALDI

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,8 azalarak 33 milyar 20 milyon dolardan, 29 milyar 780 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 75,6 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82,5'e yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 575 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 313 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 194 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 939 milyon dolar ile Irak, 839 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,0'ını oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 406 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 142 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 419 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 79 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 599 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.

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