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Dış ticaret istatistikleri açıklandı

28.05.2021 - 10:36
Dış ticaret istatistikleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalatı yüzde 61,1 yükselişle 21 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalat yüzde 61,1 artışla 21 milyar 844 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 3 milyar 58 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2020'de yüzde 66,2 iken geçen ay yüzde 86'ya çıktı.

İhracat ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 68 milyar 739 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 yükselişle 82 milyar 867 milyon dolara ulaştı.

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Dış ticaret açığı ocak-nisan döneminde yüzde 19,7 azalarak 14 milyar 128 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2020 döneminde yüzde 74,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 83'e yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Nisanda enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 107,7, ithalat yüzde 59,7 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, nisanda 8 milyar 586 milyon dolardan 17 milyar 830 milyon dolara yükseldi.

Nisanda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 11 milyar 419 milyon dolar seviyesinden 18 milyar 235 milyon dolara çıktı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, nisanda 404 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 80,3 artarak 36 milyar 65 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,8 olarak kayıtlara geçti.


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