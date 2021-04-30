‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › "Ons altında temkinli duruş" "Ons altında temkinli duruş"

Dış ticaret istatistikleri açıklandı

30.04.2021 - 10:30
Dış ticaret istatistikleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 25,6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 25,6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde göre yüzde 14,9 azalarak 4 milyar 653 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2020'de yüzde 70,9 iken, geçen ay yüzde 80,3'e çıktı.

İhracat ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak 49 milyar 986 milyon dolar, ithalat yüzde 9,6 yükselişle 61 milyar 29 milyon dolara ulaştı.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Dış ticaret açığı ocak-mart döneminde yüzde 15,2 azalarak 11 milyar 43 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mart döneminde yüzde 76,6 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 81,9'a yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Martta enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 41,6, ithalat yüzde 36,7 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, martta 12 milyar 698 milyon dolardan, 17 milyar 985 milyon dolara yükseldi.

Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 14 milyar 357 milyon dolar seviyesinden 19 milyar 627 milyon dolar seviyesine çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, martta 1 milyar 643 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 39 artarak 37 milyar 612 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,6 olarak kayıtlara geçti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.398 Değişim: -0,26% Hacim : 15.127 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.396 30.04.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.399
8,2741 Değişim: 0,87%
Düşük 8,1830 30.04.2021 Yüksek 8,3156
Açılış: 8,203
9,9605 Değişim: -0,03%
Düşük 9,9251 30.04.2021 Yüksek 10,0454
Açılış: 9,9638
470,14 Değişim: 0,62%
Düşük 466,05 30.04.2021 Yüksek 473,61
Açılış: 467,25
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.