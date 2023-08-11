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Dış ticaret haddi artışa geçti

11.08.2023 - 10:31 | Son Güncelleme :
Dış ticaret haddi artışa geçti | Ekonomi Haberleri

Dış ticaret haddi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 12,4 puan artarak 88,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,6 ve yakıtlarda yüzde 39,8 azaldı.

İhracat birim değer endeksi 2023 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 0,7 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 9,2 AZALDI

İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,4 azalırken, yakıtlarda yüzde 22,3 arttı.
İhracat miktar endeksi 2023 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 5,1 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 15,6 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 27,6, yakıtlarda yüzde 39,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,3 azaldı.
İthalat birim değer endeksi 2023 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 14,7 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,2 AZALDI

İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,8 ve yakıtlarda yüzde 11,9 azaldı.
İthalat miktar endeksi 2023 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 14,2 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Mayıs ayında 143,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 10,6 artarak, 2023 Haziran ayında 158,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Haziran ayında 152,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,4 artarak, 2023 Haziran ayında 159,1 oldu.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5,2 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Mayıs ayında 132,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,2 azalarak, 2023 Haziran ayında 125,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Haziran ayında 112,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 9,8 artarak, 2023 Haziran ayında 123,3 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2023 YILI HAZİRAN AYINDA 89,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Haziran ayında 76,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,8 puan artarak, 2023 yılı Haziran ayında 89,3 oldu.
Dış ticaret haddi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 12,4 puan artarak 88,1 oldu.
(ACÖ-E)


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