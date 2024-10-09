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Dış ticaret haddi ağustosta arttı

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#TÜİK#Dış Ticaret Haddi#Ticaret
Dış ticaret haddi ağustosta arttı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 10:18

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında dış ticaret haddinin bir önceki yılın aynı ayına göre 0,6 puan artarak 88,3 olduğunu açıkladı.

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TÜİK, Ağustos 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,8 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4 arttı, yakıtlarda yüzde 10,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 arttı. İhracat miktar endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,6 arttı, yakıtlarda yüzde 7,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ ARTTI

İthalat birim değer endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8 arttı, yakıtlarda yüzde 5,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,9 arttı. İthalat miktar endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,1 arttı, yakıtlarda yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 azaldı.

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İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Ağustos ayında 87,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,6 puan artarak, 2024 yılı Ağustos ayında 88,3 oldu.

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#TÜİK#Dış Ticaret Haddi#Ticaret

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