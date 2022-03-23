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Dış Ticaret Endeksleri açıklandı

23.03.2022 - 10:58
Dış Ticaret Endeksleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarken; İthalat birim değer endeksi ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Dış Ticaret Endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 21,4, yakıtlarda yüzde 56,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 arttı.

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İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,0 ARTTI

İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,0 artarken, yakıtlarda yüzde 4,4 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 42,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 35,5, yakıtlarda yüzde 217,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12,8 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 8,1 ARTTI

İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4, yakıtlarda yüzde 6,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,5 arttı.


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