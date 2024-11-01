Dış ticaret açığında artış

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TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2024 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 azalarak 21 milyar 987 milyon dolar, ithalat yüzde 1.4 azalarak 27 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.7 artarak 5 milyar 95 milyon dolardan, 5 milyar 129 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Eylül ayında yüzde 81.5 iken, 2024 Eylül ayında yüzde 81.1’e geriledi.

AÇIK 9 AYDA YÜZDE 31 AZALDI

Ocak-eylül döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 31.1 azalarak 87 milyar 664 milyon dolardan, 60 milyar 430 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Eylül döneminde yüzde 68.1 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 76’ya yükseldi. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artarak 191 milyar 754 milyon dolar, ithalat yüzde 8.1 azalarak 252 milyar 183 milyon dolar olarak gerçekleşti.