×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Dış ticaret açığında artış

Güncelleme Tarihi:

#TÜİK#Dış Ticaret Açığı#Artış
Dış ticaret açığında artış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 04:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre dış ticaret açığı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.7 artarak 5 milyar 95 milyon dolardan, 5 milyar 129 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığındaki bu sınırlı artış üst üste iki aylık hızlı daralmanın hemen ardından geldi.

Haberin Devamı

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2024 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 azalarak 21 milyar 987 milyon dolar, ithalat yüzde 1.4 azalarak 27 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.7 artarak 5 milyar 95 milyon dolardan, 5 milyar 129 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Eylül ayında yüzde 81.5 iken, 2024 Eylül ayında yüzde 81.1’e geriledi.

AÇIK 9 AYDA YÜZDE 31 AZALDI

Ocak-eylül döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 31.1 azalarak 87 milyar 664 milyon dolardan, 60 milyar 430 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Eylül döneminde yüzde 68.1 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 76’ya yükseldi. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artarak 191 milyar 754 milyon dolar, ithalat yüzde 8.1 azalarak 252 milyar 183 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TÜİK#Dış Ticaret Açığı#Artış

BAKMADAN GEÇME!