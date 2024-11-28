DÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± azaldÄ±

Haberin DevamÄ±

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu ile Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸiyle genel ticaret sistemi kapsamÄ±nda Ã¼retilen geÃ§ici dÄ±ÅŸ ticaret verilerine gÃ¶re; ihracat 2024 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalat aynÄ± kalarak 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



OCAK-EKÄ°M DÃ–NEMÄ°NDE Ä°HRACAT %3,1 ARTTI, Ä°THALAT %7,2 AZALDI



Genel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat 2024 yÄ±lÄ± Ocak-Ekim dÃ¶neminde bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %3,1 artarak 216 milyar 195 milyon dolar, ithalat %7,2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



EKÄ°M AYINDA ENERJÄ° ÃœRÃœNLERÄ° VE ALTIN HARÄ°Ã‡ Ä°HRACAT %7,2, Ä°THALAT %2,4 ARTTIÂ Â Â Â Â

Â Â

Enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ ihracat, 2024 Ekim ayÄ±nda %7,2 artarak 20 milyar 565 milyon dolardan, 22 milyar 55 milyon dolara yÃ¼kseldi.



Ekim ayÄ±nda enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ ithalat %2,4 artarak 22 milyar 151 milyon dolardan, 22 milyar 682 milyon dolara yÃ¼kseldi.



Enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± Ekim ayÄ±nda 627 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. DÄ±ÅŸ ticaret hacmi %4,7 artarak 44 milyar 737 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶z konusu ayda enerji ve altÄ±n hariÃ§ ihracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± %97,2 oldu.

Â Â Â Â Â

DIÅž TÄ°CARET AÃ‡IÄžI EKÄ°M AYINDA %10,5 AZALDI



Ekim ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %10,5 azalarak 6 milyar 603 milyon dolardan, 5 milyar 909 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2023 Ekim ayÄ±nda %77,5 iken, 2024 Ekim ayÄ±nda %79,9'a yÃ¼kseldi.



DIÅž TÄ°CARET AÃ‡IÄžI OCAK-EKÄ°M DÃ–NEMÄ°NDE %30,1 AZALDI



Ocak-Ekim dÃ¶neminde dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %30,1 azalarak 94 milyar 267 milyon dolardan, 65 milyar 853 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2023 Ocak-Ekim dÃ¶neminde %69,0 iken, 2024 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde %76,7'ye yÃ¼kseldi.



EKÄ°M AYINDA Ä°MALAT SANAYÄ°NÄ°N TOPLAM Ä°HRACATTAKÄ° PAYI %93,3 OLDU



Ekonomik faaliyetlere gÃ¶re ihracatta, 2024 Ekim ayÄ±nda imalat sanayinin payÄ± %93,3, tarÄ±m, ormancÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %3,6, madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %2,5 oldu.



Ocak-Ekim dÃ¶neminde ekonomik faaliyetlere gÃ¶re ihracatta imalat sanayinin payÄ± %94,2, tarÄ±m, ormancÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %3,5, madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %1,8 oldu.



EKÄ°M AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM Ä°THALATTAKÄ° PAYI %68,2 OLDU



GeniÅŸ ekonomik gruplar sÄ±nÄ±flamasÄ±na gÃ¶re ithalatta, 2024 Ekim ayÄ±nda ara mallarÄ±nÄ±n payÄ± %68,2, sermaye mallarÄ±nÄ±n payÄ± %14,3 ve tÃ¼ketim mallarÄ±nÄ±n payÄ± %17,4 oldu.



Ä°thalatta, 2024 Ocak-Ekim dÃ¶neminde ara mallarÄ±nÄ±n payÄ± %69,4, sermaye mallarÄ±nÄ±n payÄ± %14,9 ve tÃ¼ketim mallarÄ±nÄ±n payÄ± %15,6 oldu.



EKÄ°M AYINDA EN FAZLA Ä°HRACAT YAPILAN ÃœLKE ALMANYA OLDU



Ekim ayÄ±nda ihracatta ilk sÄ±rayÄ± Almanya aldÄ±. Almanya'ya yapÄ±lan ihracat 1 milyar 795 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 1 milyar 562 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 294 milyon dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k, 1 milyar 236 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 159 milyon dolar ile Ä°talya takip etti. Ä°lk 5 Ã¼lkeye yapÄ±lan ihracat, toplam ihracatÄ±n %30,0'Ä±nÄ± oluÅŸturdu.



Ocak-Ekim dÃ¶neminde ihracatta ilk sÄ±rayÄ± Almanya aldÄ±. Almanya'ya yapÄ±lan ihracat 17 milyar 97 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 13 milyar 381 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 490 milyon dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k, 10 milyar 762 milyon dolar ile Irak ve 10 milyar 537 milyon dolar ile Ä°talya takip etti. Ä°lk 5 Ã¼lkeye yapÄ±lan ihracat, toplam ihracatÄ±n %29,7'sini oluÅŸturdu.Â Â



Ä°THALATTA Ä°LK SIRAYI Ã‡Ä°N ALDI



Ä°thalatta Ã‡in ilk sÄ±rayÄ± aldÄ±. Ekim ayÄ±nda Ã‡in'den yapÄ±lan ithalat 4 milyar 242 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 3 milyar 117 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 346 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 772 milyon dolar ile Ä°talya, 1 milyar 278 milyon dolar ile ABD izledi. Ä°lk 5 Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat, toplam ithalatÄ±n %43,4'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturdu.



Ocak-Ekim dÃ¶neminde ithalatta ilk sÄ±rayÄ± Ã‡in aldÄ±. Ã‡in'den yapÄ±lan ithalat 37 milyar 423 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 35 milyar 499 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 22 milyar 186 milyon dolar ile Almanya, 15 milyar 585 milyon dolar ile Ä°talya, 13 milyar 526 milyon dolar ile ABD izledi. Ä°lk 5 Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat, toplam ithalatÄ±n %44,0'Ä±nÄ± oluÅŸturdu.



MEVSÄ°M VE TAKVÄ°M ETKÄ°LERÄ°NDEN ARINDIRILMIÅž SERÄ°YE GÃ–RE Ä°HRACAT %0,5 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶re; 2024 Ekim ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re ihracat %0,5, ithalat %3,1 arttÄ±. Takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶re ise; 2024 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ihracat %0,2 artarken, ithalat %1,1 azaldÄ±.



YÃœKSEK TEKNOLOJÄ°LÄ° ÃœRÃœNLERÄ°N Ä°MALAT SANAYÄ° Ä°HRACATI Ä°Ã‡Ä°NDEKÄ° PAYI %3,6 OLDU



Teknoloji yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re dÄ±ÅŸ ticaret verileri, ISIC Rev.4 sÄ±nÄ±flamasÄ± iÃ§inde yer alan imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerini kapsamaktadÄ±r. Ekim ayÄ±nda ISIC Rev.4'e gÃ¶re imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ihracattaki payÄ± %93,3'tÃ¼r. YÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± %3,6'dÄ±r. Ocak-Ekim dÃ¶neminde ISIC Rev.4'e gÃ¶re imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ihracattaki payÄ± %94,2'dir. Ocak-Ekim dÃ¶neminde yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± %3,4'tÃ¼r.



Ekim ayÄ±nda imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± %84,8'dir. YÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± %9,7'dir. Ocak-Ekim dÃ¶neminde imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± %81,8'dir. Ocak-Ekim dÃ¶neminde yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± %11,0'dÄ±r. Â

Ã–ZEL TÄ°CARET SÄ°STEMÄ°NE GÃ–RE Ä°HRACAT 2024 YILI EKÄ°M AYINDA 21 MÄ°LYAR 459 MÄ°LYON DOLAR OLDU



Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re, 2024 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda, ihracat bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %3,9 artarak 21 milyar 459 milyon dolar, ithalat %0,7 azalarak 27 milyar 351 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



Ekim ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %14,5 azalarak 6 milyar 891 milyon dolardan, 5 milyar 892 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2023 Ekim ayÄ±nda %75,0 iken, 2024 Ekim ayÄ±nda %78,5'e yÃ¼kseldi.



Ä°HRACAT 2024 YILI OCAK-EKÄ°M DÃ–NEMÄ°NDE 195 MÄ°LYAR 818 MÄ°LYON DOLAR OLDU



Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat, 2024 yÄ±lÄ± Ocak-Ekim dÃ¶neminde, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %2,8 artarak 195 milyar 818 milyon dolar, ithalat %7,6 azalarak 262 milyar 536 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



Ocak-Ekim dÃ¶neminde dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %28,8 azalarak 93 milyar 699 milyon dolardan, 66 milyar 718 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2023 Ocak-Ekim dÃ¶neminde %67,0 iken, 2024 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde %74,6'ya yÃ¼kseldi.