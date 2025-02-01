Dış ticaret 82 milyar dolar açık verdi

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Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 100 milyon dolardan, 8 milyar 778 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Aralık ayında yüzde 79 iken, 2024 Aralık ayında yüzde 72.8’e geriledi. Açık Ocak-Aralık döneminde yüzde 22.7 azaldı. Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 22.7 azalarak 106 milyar 339 milyon dolardan, 82 milyar 165 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Aralık döneminde yüzde 70.6 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 76.1’e yükseldi. Öte yandan, Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 artarak 23 milyar 443 milyon dolar, ithalat yüzde 10.9 artarak 32 milyar 221 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. İhracat 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 artarak 261 milyar 855 milyon dolar, ithalat yüzde 5 azalarak 344 milyar 20 milyon dolar olmuştu.