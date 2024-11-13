×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

‘Dış borçlanmanın maliyeti azalıyor’

Güncelleme Tarihi:

#Dış Borçlanma#Cevdet Yılmaz#Cari Denge
‘Dış borçlanmanın maliyeti azalıyor’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 04:00

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari işlemler dengesinde açıklanan verilere ilişkin “Cari işlemler dengesindeki olumlu görünüm, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Yılmaz, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cari işlemler dengesi 2024 Haziran, Temmuz, Ağustos aylarından sonra eylülde de yaklaşık 3 milyar dolar fazla vermiştir. Cari dengedeki iyileşme ile beraber dış finansmana olan ihtiyaç hızla azalırken, risk göstergelerimiz iyileşmekte ve dış borçlanmanın maliyeti düşmektedir. Makroekonomik göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini göstermektedir. Yeniden dengelenme politikaları ve OVP kapsamında uygulayacağımız reformların etkisiyle 2024 yılı sonunda OVP’de yüzde 1.7 olması öngörülen cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dış Borçlanma#Cevdet Yılmaz#Cari Denge

BAKMADAN GEÇME!