‘Dış borçlanmanın maliyeti azalıyor’

Haberin Devamı

Yılmaz, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cari işlemler dengesi 2024 Haziran, Temmuz, Ağustos aylarından sonra eylülde de yaklaşık 3 milyar dolar fazla vermiştir. Cari dengedeki iyileşme ile beraber dış finansmana olan ihtiyaç hızla azalırken, risk göstergelerimiz iyileşmekte ve dış borçlanmanın maliyeti düşmektedir. Makroekonomik göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini göstermektedir. Yeniden dengelenme politikaları ve OVP kapsamında uygulayacağımız reformların etkisiyle 2024 yılı sonunda OVP’de yüzde 1.7 olması öngörülen cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.”