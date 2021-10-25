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Devlet katkısı BES’te itici güç oldu

25.10.2021 - 09:37 | Son Güncelleme :
Devlet katkısı BES’te itici güç oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, bireysel emeklilik sisteminde 13 milyon katılımcıya ve 193 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşıldığını belirterek, yüzde 25’lik devlet katkısının sistemi cazip hale getirdiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES), halkın tasarruf alışkanlıklarını tabana yayan, sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayan en önemli faktörlerden biri konumuna geldiğini, bunda da devlet katkısının payı olduğunu açıkladı. Benli, BES’te, 2013’te başlayan yüzde 25’lik devlet katkısı, 2017 yılında hayata geçirilen ve 45 yaş altı çalışanları kapsayan otomatik katılım sistemi, son olarak haziran ayında 18 yaş altı çocuklara sisteme dahil olma imkânı sağlanması ile birlikte; bugün 13 milyon katılımcıya ve 193 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşıldığına dikkat çekti.

2013, BÜYÜMEDE MİLAT

Atilla Benli, BES’te, 2013 yılından bu yana her 100 TL’lik birikime devletin de 25 TL katkı payı verdiğini ve bunun da sistemi daha cazip hale getirdiğini belirterek, 2013 yılının sistemin büyümesinde milat olduğunu, 2003 yılından itibaren ilk 10 yıllık dönemde sisteme yeni giren katılımcı sayısının yıllık ortalama 310 bin kişi civarında iken, 2013 yılında hayata geçirilen yüzde 25 devlet katkısı uygulaması ile bu sayının yıllık 1 milyona yükseldiğini kaydetti.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Atilla Benli, 2013 yılından önce vergi teşviki sunan sistemin yalnızca bordrolu çalışanları hedefleyerek yüzde 36 oranında bir kapsayıcılığa sahip olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“2013 yılında getirilen yüzde 25 devlet katkısı ile vergi mükellefi olmayan küçük esnaf, ev hanımı ve öğrenciler gibi bordrosuz katılımcıların da sistemden faydalanması sağlanarak BES’in kapsayıcılığı yüzde 85 oranına yükseltildi. Devlet, sisteme dahil olan istisnasız tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine, yatırdıkları katkı payına karşılık başka hiçbir yatırım aracında sunulmayan ve dünyada örneği olmayan yüzde 25 oranında ek katkı sağlıyor. Pandemi koşulları tasarruf etme konusunda bilinçlenmenin artmasında etken oldu ve devlet katkısı ile birlikte BES burada öne çıktı. Bunun yanında 2017 yılında uygulanmaya başlanan, çalışanların maaşlarından alınan katkı paylarına da devlet katkısının verildiği otomatik katılım sistemi ile bugün 6 milyondan fazla çalışan tasarruf etmeye devam ediyor. Aynı şekilde haziran ayında başlayan ve 4 ay gibi kısa bir zaman diliminde 80 bine yakın 18 yaş altındaki çocuğumuzun sisteme girmesi ile 74.7 milyon TL fon büyüklüğü ve 8 milyon TL devlet katkısına ulaşıldı. Ülkemizde 18 yaş altı 24 milyon çocuk ve gencimizin devlet katkısından yararlanmasına imkân tanıyan düzenleme sistemin gelişmesinde çok önemli bir gelişme ve itici bir güç olacak.”

EKONOMİYE UZUN VADELİ FİNANSMAN

Atilla Benli, ulusal tasarruf oranlarının artmasının güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: “BES, hem sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modelinin ön koşulu olan yurt içi tasarruf oranının artırılması hem de ekonomiye uzun vadeli finansman kapasitesi sunulmasını temin ederek sermaye piyasalarının derinleşmesi işlevini gerçekleştiriyor. Bu yönleriyle de bireysel emeklilik sistemi, katılımcılara sunduğu avantajlarla ulusal tasarrufun artırılmasını teşvik etmeye yönelik en somut adım.”


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