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Dev petrol şirketinin karı yüzde 44 azaldı

21.03.2021 - 14:46 | Son Güncelleme :
Dev petrol şirketinin karı yüzde 44 azaldı | Ekonomi Haberleri

Saudi Aramco'nun net karı Kovid-19 ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 44 azaldı.

Dünyanın en büyük petrol şirketi, Suudi Arabistan'a ait Aramco, 2020'de petrol fiyatlarındaki düşüş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle net kazancının yüzde 44 azaldığını duyurdu.

Aramco Başkanı Amin Nasır, 2020'deki mali durum ve petrol satışından elde edilen net kazanç hakkında şirketin resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

Küresel petrol fiyatlarındaki ciddi düşüşlerin 2020'de satış oranlarına yansıdığını belirten Nasır, Kovid-19'un inanılmaz etkisinin de küresel ekonomide hissedildiğine dikkati çekti.

Şirketin kar payının 2020 için 75 milyar dolar olacağı taahhüdünü verdiklerini hatırlatan Nasır, "Aramco, 2020'de net 49 milyar dolar kazanmayı başardı. Endüstrinin en zor dönemlerinde şirket güçlü bir finansal dayanıklılık gösterdi." ifadelerini kullandı.

Aramco'nun paylaştığı verilere göre taahhüt edilen 75 milyar dolar yerine 49 milyar dolar net kazanç elde edilmesi sebebiyle net karının 2020'de yüzde 44 düştüğü görülüyor. Söz konusu şirketin 2019'daki net karının ise 88 milyar dolar olduğu belirtilmişti.


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