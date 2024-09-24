Dev İngiliz kulübü ülke ekonomisine 10 milyar dolar kazandıracak

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3 kez Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren kulübün yaptırdığı ekonomik fizibilite çalışmasına göre, Manchester United'ın Old Trafford stadyumunu ve çevresindeki bölgeyi yenilenmesi, İngiliz ekonomisine yıllık 7,3 milyar sterlin (9,7 milyar dolar) gelir sağlayabilir.

United, 100 bin kişilik yeni bir stadyum için 2 milyar sterlinlik bir plan yapmayı mı, ya da mevcut 74 bin kişilik Old Trafford'u yeniden geliştirmeyi mi düşündüğünü henüz açıklamadı.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, apartman blokları, alışveriş merkezleri ve yeni toplu taşıma istasyonlarının yer aldığı bir mahalle ile birlikte stadyumun yeniden geliştirilmesi hedeflerini destekledi. Burnham, "Bu, ülkede gördüğüm en büyük yenilenme projesi olabilir. Dünyanın en iyi futbol stadyumunun olmasını ve çevresindeki sakinlere fayda sağlamasını umuyoruz." dedi. Ancak Burnham yaptığı açıklamada projeye kamu parası aktarılmayacağını söyledi.

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Küresel danışmanlık şirketi Oxford Economics, yenileme projesinin bölgeye 92 bin yeni iş, 17 binden fazla yeni konut ve yılda 1,8 milyon ekstra ziyaretçi sağlayabileceğini açıkladı.

Projenin öncülüğünü, bu yılın başlarında kulüpte azınlık hissesi satın alan United'ın ortak sahibi İngiliz milyarder Jim Ratcliffe üstleniyor.



Ratcliffe başlangıçta "Kuzeyin Wembley'i"ni finanse etmek için hükümet yardımı alabileceğini ima ettiyse de, artık bu ihtimalin ortadan kalktığı görülüyor. Geçtiğimiz hafta United, planlar üzerinde çalışması için dünyaca ünlü mimarlık şirketi Foster + Partners'ı atadı.