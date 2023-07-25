Dev ekonominin büyümesi düşecek mi? | Ekonomi Haberleri

Çin ekonomisi, 45 yıllık hızlı genişleme ve küreselleşmenin ardından küresel sonuçları olabilecek bir olasılık olan uzun süreli bir düşük büyüme dönemiyle karşı karşıya kalabilir.

Çin hükümeti ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan bir dizi önlemi artırıyor ve liderler zor durumdaki emlak sektörü için "politikaları zamanında ayarlama ve optimize etme" sözü verirken, istikrarlı istihdamı stratejik bir hedefe doğru itiyor. Politbüro ayrıca iç tüketim talebini artırma ve yerel borç risklerini çözme taahhüdünü de açıkladı.

Pekin, Çin gayri safi yurtiçi hasılasının ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 6,3 büyüdüğünü ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin katı Covid-19 kilitleme önlemlerinden çıkmasının ardından yüzde 7,3'lük bir büyüme için piyasa beklentilerinin altında kaldığını açıkladı.

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