  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Dev ekonominin büyümesi düşecek mi?
‹ Önceki Haber Rekabet Kurulu gübre firmalarına idari para cezası istedi Rekabet Kurulu gübre firmalarına idari para cezası istedi

Dev ekonominin büyümesi düşecek mi?

25.07.2023 - 16:14 | Son Güncelleme :
Dev ekonominin büyümesi düşecek mi? | Ekonomi Haberleri

Çin ekonomisi, 45 yıllık hızlı genişleme ve küreselleşmenin ardından küresel sonuçları olabilecek bir olasılık olan uzun süreli bir düşük büyüme dönemiyle karşı karşıya kalabilir.

Çin hükümeti ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan bir dizi önlemi artırıyor ve liderler zor durumdaki emlak sektörü için "politikaları zamanında ayarlama ve optimize etme" sözü verirken, istikrarlı istihdamı stratejik bir hedefe doğru itiyor. Politbüro ayrıca iç tüketim talebini artırma ve yerel borç risklerini çözme taahhüdünü de açıkladı.

Pekin, Çin gayri safi yurtiçi hasılasının ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 6,3 büyüdüğünü ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin katı Covid-19 kilitleme önlemlerinden çıkmasının ardından yüzde 7,3'lük bir büyüme için piyasa beklentilerinin altında kaldığını açıkladı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
6.605 Değişim: 0,00% Hacim : 141.919 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 6.538 25.07.2023 Yüksek 6.725
Açılış: 6.721
26,9423 Değişim: 0,09%
Düşük 26,8400 26.07.2023 Yüksek 27,1049
Açılış: 26,9194
29,7787 Değişim: 0,19%
Düşük 29,6578 26.07.2023 Yüksek 29,8658
Açılış: 29,7224
1.701,87 Değişim: 0,09%
Düşük 1.695,88 26.07.2023 Yüksek 1.713,14
Açılış: 1.700,33
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.