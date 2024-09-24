Dev Bankanın ünlü CEO'su Dimon uyardı: Jeopolitik durum kötüleşiyor

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Dünyanın en büyük bankalarından JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon bir kez daha küresel istikrarın kötüleştiği uyarısında bulundu.

Ünlü CEO Dimon, Hindistan ziyareti sırasında CNBC′e "Benim uyarım, ekonominin durumunu belirleyebilecek jeopolitiktir. Jeopolitik durum kötüleşiyor, iyiye gitmiyor. Enerji tedarikinde kaza ihtimali var. Başka ülkelerin de dahil olup olmayacağını Tanrı bilir. Şu anda çok fazla savaş yaşanıyor" dedi.

Dimon ayrıca ABD’yi Ukrayna ve Rusya arasında uzun süreli bir savaşa hazırlanmaya çağırdı.

Dimon geçtiğimiz yıl da Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük riskin yüksek enflasyon veya ABD’de yaşanacak resesyondan daha büyük olduğunu söylemişti.

Uzun süreli enflasyon döneminin ardından, Federal Rezerv geçen Çarşamba günü Mart 2020′den bu yana ilk kez büyük bir faiz indirimi yaptı. Yatırımcılar buna destek verdi ve S&P 500 Pazartesi günü yeni bir kapanış zirvesine ulaştı.

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Ancak Dimon, ABD ekonomisi ve piyasaların fiyatlamaları konusunda şüpheci olduğunu dile getirdi.

Dimon "Uzun vadeli bir iyimserim, ancak kısa vadede, her şeyin harika olacağını söyleyen diğer insanlara karşı daha şüpheciyim. Piyasalar, her şeyi harika olacakmış gibi fiyatlıyor. Beni bu konuda temkinli olan tarafa koyun" dedi.