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Dev banka Trump ile iş yapmayacak

12.01.2021 - 14:07
Dev banka Trump ile iş yapmayacak | Ekonomi Haberleri

Alman bankacılık devi Deutsche Bank, Trump ile iş yapmayacağını açıkladı.

Deutsche Bank, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongre binasını basmasının ardından gelecekte Trump ya da şirketleriyle iş yapmamaya karar verdi. Bankaya yakın bir kaynağa dayandırılan haber, New York Times'da yer aldı.

Deutsche Bank, Trump'ın oğulları tarafından yönetilen Trump Organization grup şirketine yaklaşık 340 milyon dolar ile kredi veren en önemli banka konumunda.

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Deutsche Bank sözcüsü konuya ilişkin sorulara cevap vermeyi reddederken Trump Organization konuya ilişkin mesai saatleri dışında gönderilen soruya henüz yanıt vermedi.


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