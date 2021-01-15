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Dev banka dördüncü çeyrek karını açıkladı

15.01.2021 - 16:01
Dev banka dördüncü çeyrek karını açıkladı | Ekonomi Haberleri

JPMorgan'ın net kârı dördüncü çeyrekte 12.1 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan'ın net kârı, düşük faizler nedeniyle azalan faiz gelirlerine rağmen, alım satım işlemlerindeki ve yatırım bankacılığındaki güçlenmenin etkisiyle dördüncü çeyrekte yükseldi.

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Bankanın net kârı 31 Aralık ile biten çeyrekte 12.1 milyar dolara, yani hisse başına 3.79 dolara yükseldi. Bankanın geçen senenin aynı dönemindeki kârı 8.5 milyar dolar, hisse başına kârı ise 2.57 dolardı.

Refinitiv'e göre, analistlerin ortalama beklentisi net kârın hisse başına 2.62 dolar olması yönündeydi.


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