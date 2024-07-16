Depremzedelerden Bakan Kurum'a teşekkür | Ekonomi Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan TOKİ evlerinde oturmaya başlayan depremzedelere ziyaret gerçekleştirildi. Vatandaşlar evlerini TOKİ’nin yapmasını istedi, Murat Kurum ‘hayırlı olsun’ dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden Osmaniye ve Adana’da depremzede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Osmaniye’de İstasyon Caddesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, depremzede vatandaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden Osmaniye ve Adana’da depremzede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Osmaniye’de İstasyon Caddesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, depremzede vatandaşların taleplerini de tek tek dinledi. Bir depremzede vatandaşın, yıkılan binalarının TOKİ tarafından yapılmasını talep etmesi üzerine Bakan Kurum, “Hayırlı olsun. Burayı TOKİ Başkanlığımız en kısa zamanda projelendirip yapacak.” diyerek elini sıktı. Bakan Kurum’un sözlerinin ardından depremzede vatandaşlar, “Allah sizden ve devletimizden razı olsun Murat Bakanım.” ifadelerini kullanarak, Bakan Kurum’a sarıldı.

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Osmaniye temaslarının ardından Adana’ya giden Bakan Kurum, aynı ilgiyi Şambayadı Mahallesi’nde de gördü. Bakan Murat Kurum, TOKİ konutlarında inceleme yaptığı sırada yeni evlenen Hatice ve Gökhan Başpınar’ın çay davetini kırmadı. Aile üyelerinin, “Çok şükür hiçbir eksiğimiz yok, hepsini yerine getiriyorlar ve bizi mağdur etmiyorlar. Allah sizlerden razı olsun.” ifadelerinin üzerine Bakan Kurum, “İnşallah tüm deprem bölgesinde bu gülen yüzleri görmek istiyoruz. Tüm ailelerimiz böyle sevinsin istiyoruz. Bunun için de arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah daha güzel günlerde, hep bir arada olalım.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda depremin ilk anından itibaren bölgede olan ve elini hiçbir zaman depremzede vatandaşların üzerinden çekmeyen Bakan Murat Kurum, asrın felaketinden etkilenen 11 ilin yeniden ayağa kaldırılması ve depremzede vatandaşların bir an önce sıcak yuvalarına kavuşabilmesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

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İSTASYON CADDESİ'NDE VATANDAŞLARIN BÜYÜK İLGİSİYLE KARŞILANDI



Üç günde 5 şehre; Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana’ya giden Bakan Kurum, afet konutlarını inceledi ve vatandaşların taleplerini yerinde dinledi. Bakan Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye programında, İstasyon Caddesi'nde vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Bakan Kurum, onların taleplerini dinledi.

“TOKİ BAŞKANLIĞIMIZ EN KISA ZAMANDA PROJELENDİRİP YAPACAK”



Bir depremzede vatandaş, yıkılan binalarının TOKİ tarafından yapılmasını talep etmesi üzerine Bakan Kurum, “Hayırlı olsun.” diyerek kendisiyle tokalaştı. Bakan Murat Kurum, yapılan evlerin zemin artı 4 katı geçmediğini belirterek, “Dükkânı olana dükkân, evi olana ev, AFAD’dan hak sahibi olana AFAD’dan, olmayanları ise kentsel dönüşümden hak sahibi yapacağız. Mevcut arsa değerlerinizi hesaplayacağız. Yeni yapacağımız projeden bu değerleri düşeceğiz. Maliyetlerde ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla indirim yapacağız. Kalan bir borcunuz varsa da uzun vadede ödeme imkanına erişeceksiniz. Burayı da sizlerin talepleri doğrultusunda TOKİ Başkanlığımız en kısa zamanda projelendirip yapacak.” dedi.

VATANDAŞLAR, BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR ETTİ



Bakan Murat Kurum’un sözleri üzerine kendisine sarılarak ve elini sıkarak teşekkür eden vatandaşlar, “Allah sizden ve devletimizden razı olsun Murat Bakanım, iyi ki varsınız. Allah ayağınıza taş değdirmesin.” şeklinde konuştu. Bakan Kurum daha sonrasında diğer vatandaşların da taleplerini bir bir dinleyerek, projelerini inceledi.

“TÜM DEPREM BÖLGESİNDE BU GÜLEN YÜZLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ”



Osmaniye temaslarının ardından Adana’ya giden Bakan Kurum, aynı ilgiyi Şambayadı Mahallesi’nde de gördü. Bakan Murat Kurum’u gören depremzede vatandaşlar, kendisine teşekkürlerini iletti. Bakan Murat Kurum, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında inceleme yaptığı sırada yeni evli bir çiftin çay davetini de kırmadı. Deprem zamanında nişanlı olan ve bu yıl evlenen Hatice ve Gökhan Başpınar’ın evine konuk olan Bakan Kurum, “İnşallah tüm deprem bölgesinde bu gülen yüzleri görmek istiyoruz. Tüm ailelerimiz böyle sevinsin istiyoruz. Bunun için de arkadaşlarımız çalışıyor. Hayırlı uğurlu olsun, evinizde güle güle oturun. İnşallah daha güzel günlerde, hep bir arada olalım.” ifadelerini kullandı.

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“ÇOK ŞÜKÜR BİR EKSİĞİMİZ YOK, HEPSİNİ YERİNE GETİRİYORLAR”



Bakan Kurum, aileye herhangi bir eksikleri ve sıkıntıları olup olmadığını sordu. Hatice Başpınar, “Çok şükür bir sıkıntımız yok, hepsini yerine getiriyorlar. Bizi mağdur etmediler. Allah sizlerden razı olsun.” ifadeleriyle Bakan Kurum’a teşekkürlerini iletti.

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