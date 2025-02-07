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Deprem hasarlı otolara 75 milyar TL tazminat

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#Deprem Hasarlı Oto#Tazminat#Sigorta
Deprem hasarlı otolara 75 milyar TL tazminat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 04:00

KAHRAMANMARAŞ merkezli ve toplamda 11 ili etkileyen depremler kapsamında on binlerce araç hasar aldı. Depremin olduğu 2023 yılı itibarıyla toplamda 3 milyon 150 bin adet aracın trafiğe kayıtlı olduğu bu illerdeki kaskolu araç yani zararı sigorta şirketleri tarafından karşılanabilecek durumda olan araçların sayısı ise oldukça düşüktü.

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Bu yüzden birçok hasarlı araç hurdaya çıkarıldı. Türkiye Sigorta Birliği’nin Hürriyet’e verdiği bilgilere göre, deprem bölgesinde DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) harici toplamda 75 milyar TL’lik tazminat ödemesi gerçekleştirildi. Birlik’ten yapılan açıklamada, “Sigorta sektörünün toplam hasar ödemesi içinde kasko branşında 11 ilimizde toplam 9 bin 895 adet dosyaya 2 milyar 135.7 milyon TL’lik tazminat ödemesi yapılmıştır” denildi.

KASKO YAPTIRIRKEN DİKKAT

Kasko sigortalarında paket poliçelerin içerisinde deprem nedeniyle oluşabilecek hasarların karşılanması standart teminat olarak veriliyor. Ancak, bazı firmalar deprem için muafiyet uygulayabiliyor, tüketiciye geri öderken kesintiler yapabiliyor. Bu kapsamda, sürücüler mutlaka poliçesini kontrol etmeli.

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#Deprem Hasarlı Oto#Tazminat#Sigorta

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