Deprem bölgesine 20 milyar TL tarım sulama yatırımı

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlığın bütün imkanları 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ilk saatlerinden itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordinasyon içinde seferber edildi.

Bu kapsamda DSİ tarafından 3 bin 42 makine-ekipman ve 8 bin 25 personel, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından da 1851 makine-ekipman ve 4 bin 37 personelle arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılım sağlandı.

Depremin ilk gününden itibaren gıda yardımları gerçekleştirildi. Lojman, sosyal tesis ve misafirhaneler depremzedelerin kullanımına tahsis edildi.

Bakanlık, depremzede üreticilere de destekler sağladı. Bu kapsamda sahipsiz kalmış veya bakım imkanı olmayan 905 büyükbaş ve 3 bin 378 küçükbaş hayvan kesime gönderildi. Büyükbaş hayvanların piyasanın üstünde alımı için, dana karkas cari alım fiyatlarına ek olarak, ağır hasar ve afet primleri eklendi.

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Cins ve kota sınırı olmadan 7 bin 556 ton buğday, 2 bin 551 ton arpa ve 270 bin 674 ton mısır olmak üzere toplam 280 bin 781 ton hububat alımı gerçekleştirildi. Afet bölgesinde bulunan yetiştiricilerin hayvan varlığı için de 1520 ton kesif yem bölgeye ulaştırıldı.

Bölgedeki sütün pazarlanması için ulusal ölçekte süt alımı yapan firmalarla görüşüldü ve 550 bin ton süt toplanması sağlandı.

Canlı hayvan kurtarma çalışmaları, depremden etkilenen hayvanlarda sağlık taramalarıyla tedavi işlemleri gerçekleştirildi. Aşılar bedelsiz uygulandı. Ayırca bölgede gıda güvenliğinin sağlanması için de denetimler yapıldı.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERE SAĞLANAN TARIMSAL DESTEKLER

Bakanlık tarafından depremden zarar gören 11 ile yönelik 2024 yılı sonuna kadar toplam 30,2 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı.

Üretimin devamlılığının korunması amacıyla bir defaya mahsus yem desteği kapsamında 1 milyar 382 milyon 988 bin lira ödeme gerçekleştirildi.

Telef olan hayvanların ve arıcıların zarar gören kovanlarının bedelsiz olarak tedariki için de canlı hayvan ve beslenme amaçlı şeker yardımı yapıldı. Bu kapsamda 999 milyon 638 bin lira değerindeki 43 bin 317 küçükbaş, 5 bin 804 büyükbaş, 548 bin 810 kanatlı hayvan ile 26 bin 318 arılı kovan ve 5 bin 358 ton beslenme amaçlı şeker ayni olarak dağıtıldı.

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Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak 2023 üretim yılı için ürün değişikliği başvuru süresi uzatıldı ve deprem bölgesinde bulunan 11 ildeki yaklaşık 300 bin çiftçinin bu düzenlemeden yararlanması sağlandı.

Ayni olarak verilmesi gereken mazot ve gübre destekleri nakit olarak ödendi. Sertifikalı tohum kullanan çiftçilere, sertifikalı tohum kullanım desteği yüzde 100 fazlasıyla verildi.

Depremden zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan Hazine faiz destekli kredi borçları 1 yıl ertelendi. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2023'ten itibaren 1891'i makine ve ekipman olmak üzere 2 bin 106 proje tamamlandı ve 559,6 milyon lira hibe desteği ödemesi yapıldı.

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SULAMA BİRLİKLERİ VE KOOPERATİFLERİNE DESTEK

Kırsalda Uzman Eller Projesi kapsamında 317 sözleşme imzalandı, yükümlülüğünü yerine getiren 233 proje için 57,3 milyon lira hibe verildi.

Lisanslı depoculuk desteklemeleri kapsamında 12 bin 425 üreticiye 21,9 milyon lira kira, nakliye ve analiz desteği ödemesi gerçekleştirildi.

Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında toplam 326 milyon liralık hibeyle modern basınçlı sulama sistemleri kuruldu.

Sulama birlikleri ile kooperatifleri tarafından işletilen sulama sahalarındaki üreticilerin 2023 yılında tarımsal sulamadan kaynaklı kullanım ücretlerinin yarısı verildi. Böylece afetzede illerde toplam 195 birlik veya kooperatife üye 64 bin 558 kişiye 1 milyar lira hibe sağlandı.

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"Devlet Destekli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları Genel Şartları"nda da değişiklik yapıldı ve 7 bin 590 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 503 bin kanatlı hayvan ve 2 bin 817 kovan için beyan esas alınarak, toplam 37 milyon lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirildi.

REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI

Bakanlık afet bölgesinin rehabilitasyonu için de çeşitli faaliyetler yürüttü. DSİ aracılığıyla depremlerden etkilenen illerde içme ve tarımsal sulama altyapılarına 20 milyar liralık yatırım yapıldı. Gelecek dönemde bu alanda 46 milyar liralık daha yatırım yapılması planlanıyor.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 341 milyon 361 bin 176 liralık ayni tohum desteği de verildi.

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Merada hayvancılık yapan çiftçilerin refahı ve mevcut işlerini devam ettirebilmeleri amacıyla Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında toplam 50 milyon 763 bin lira ödenek tahsis edildi.

Sözleşmeli Besicilik Projesi kapsamında afet bölgelerinde besi hayvancılığının yeniden tesisi amacıyla depremden etkilenen üreticilere öncelik tanındı.