Denizci Portekiz’e Türk gemisi

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Savunma sanayi şirketlerinden STM, Hollanda’nın Damen gibi dünyaca ünlü gemi inşa firmasını geride bırakarak önemli bir ihracat başarısına imza attı. Şirketin Portekiz’le imzaladığı sözleşme ile Türkiye, ilk defa bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracatı yapacak. Vasco da Gama, Ferdinand Magellan kaşiflerin ülkesi Portekiz’in filosuna Türk gemisi katılacak.

STM’nin imzaladığı anlaşma aynı zamanda NATO’nun kurucu ve aktif bir üyesi olan Portekiz’in Atlantik’te önemli bir deniz güvenliği sağlayıcısı konumunda olması nedeniyle de öne çıkarılıyor.

İMZALAR LİZBON’DA ATILDI

STM Savunma Teknolojileri anlaşma kapsamında, Türkiye’de gerçekleşecek iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin inşasında ana yüklenici oldu. Türkiye ve Portekiz arasındaki denizde ikmal ve lojistik destek gemisi (AOR+) projesinin imza töreni, Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleşti. İmza törenine Savunma Sanayi Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Henrique Gouveia e Melo, Portekiz Savunma Sanayii Ajansı (IdD) Başkanı Carlos Felix, Portekiz Deniz Kuvvetleri Gemi Projeleri Direktörü Tümamiral Rodrigues Mateus, Türkiye’nin Portekiz Büyükelçisi Haldun Koç, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Kaya, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Portekiz Savunma Bakanlığı ve Portekiz Deniz Kuvvetleri temsilcileri katıldı.

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GÖRGÜN: BİR İLK OLDU

SSB Başkanı Haluk Görgün, törende yaptığı konuşmada, Türkiye olarak ilk defa, bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracat sözleşmesi imzalandığına dikkat çekti. Görgün, “Bu iki gemi, Portekiz donanmasının denizde daha etkili bir şekilde faaliyet göstermesine, dayanıklılığını artırmasına ve insani çabalar, eğitim tatbikatları veya diğer müttefiklerle ortak operasyonlar gibi çeşitli görevlere hızlı bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olacak. Bu anlaşmayı, insansız deniz araçları, elektronik harp sistemleri gibi alanlarda daha fazla işbirliğine doğru bir adım olarak görüyoruz” dedi.

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‘TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BİR ENDÜSTRİ’

Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Henrique Gouveia e Melo da STM’yi tercih etmelerinin arkasındaki nedeni şöyle anlattı: “Türkiye’de askeri alanda çok büyük bir endüstri var. Yalnızca denizcilik alanlarında değil, aynı zamanda insansız sistemlerde de Türkiye ile Portekiz arasında yeni pazarlara ulaşmak; her iki ülkenin ekonomisine, teknolojik egemenliğine, iki müttefik ülke olarak kapasitesine katkıda bulunmak için kesinlikle geliştirilebilecek güçlü ortaklıklar var.”

DÜNYAYA GÖSTERDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ

STM; Ukrayna, Malezya, Pakistan donanmaları için de gemi üretiyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Ülkemize böyle bir gurur yaşattığımız ve Türk askeri gemi mühendisliğini dünyaya gösterdiğimiz için mutluyuz. Portekiz’in, bu ihtiyaç için Türkiye’yi ve STM’yi seçmesi bizler için bir onur kaynağıdır” dedi.