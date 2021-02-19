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Denizbank'tan 435 milyon dolar seküritizasyon kredisi

19.02.2021 - 14:42
Denizbank'tan 435 milyon dolar seküritizasyon kredisi | Ekonomi Haberleri

Denizbank, 435 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi temin etti.

Denizbank dolar ve Euro dilimlerden oluşan toplam 435 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Ağırlıklı 5 yıl olmak üzere 7 yıla varan vadelerde sağlanan dolar ve Euro cinsi kaynağın ortalama maliyeti Libor artı yüzde 3.28 oldu.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş düzenlenen videokonferansta, "Sürdürülebilirlik politikamız kapsamında çevresel ve sosyal kalkınmaya dönük yatırımlara kaynak sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

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Ateş kaynakları, istihdam, ihracat, döviz yaratan, cari açığı kapatacak yönde yönlendirmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Credit Suisse ve Emirates NBD Capital koordinatörlüğünde sağlanan seküritizasyona 13 yatırımcı katıldı. En büyük yatırımcılar 150 milyon dolar ile IFC ve 100 milyon dolar ile EBRD oldu.


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