DEİK Başkanı Olpak: Çin'in Kuşak ve Yol projesini yakından takip ediyoruz

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Avrupa'yı daha yakından izlemeye devam edeceklerini belirterek, "Dış ticaretimizin yüzde 50'sinden fazlasını yaptığımız ve son 20 yıldaki doğrudan yatırımların yüzde 70'ine sahip ortağımızın ticari sağlığı önemli. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi için çok boyutlu faaliyetlerimiz bir diğer başlığımız." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 6. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Törende, 2024 yılında gerçekleştirdikleri küresel ticari diplomasi faaliyetleriyle 7 kategoride üstün performans gösteren 15 DEİK İş Konseyi, ödüllerini aldı.

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İş Konseyleri performans sistemi kapsamında 2023 yılı Ticari Diplomasi Ödülleri, Ticaret Bakanı Bolat ve DEİK Başkanı Olpak tarafından takdim edildi. Törende, bu yıl ilk kez Kadın Vizyonu kategorisinde, iş dünyasında kadınlara güç katan çalışmalarıyla takdir toplayan iş konseylerine iki ödül verildi.

Nail Olpak, törenin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl DEİK'in 40'ıncı yaşını kutlayacaklarını ve 152 iş konseyine ulaştıklarını açıkladı.

Olpak, en çok ihracat yapılan ilk 10 ülkenin aynı zamanda en çok etkinlik yapılan ülkeler olduğunu anımsatarak, "İhracatımızın yüzde 98'ini, iş konseyimiz olan ülkelere yapmışız, en çok ihracat yaptığımız ülkelerle, iş konseyi performansı en yüksek olan ülkeleri de kıyasladık ve performansı en yüksek 10 konsey, aynı zamanda ilk 20'ye giren ülkelere ait. Demek ki, ne kadar çok etkin faaliyet yapabilirsek, sonuçları da aynı oranda olumlu gelişiyor." dedi.

Olpak, başarıyı yakalamak için, küresel ve bölgesel paradigmaların yakından izlenmesinin önemine değinirken bunun çok iyi analiz edilmesi ve bu alanda proaktif olunması gerektiğini ifade etti.

Olpak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin ticari diplomasi çalışmaları için dünyanın her bölgesinde ayrı amaç ve gündemlerimiz mevcut. Hep gündemimizde olan ancak küresel ekonomi için kritik seviyeye ulaşan verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlamak için ülkeler ikiz dönüşümü hedeflerine koyarken, şimdiden 1 trilyon dolarlık bir değere ulaşan kuantum ekonomisi de sürdürülebilir bir dünya için kamu ve özel sektörün takibine girdi. Bu dönüşümlerin sadece bir ülke ve bölgede gerçekleşmesiyle, bir evin önünün temizlenmesiyle tüm sokağın temiz olmayacağı gibi, tüm dünyada sürdürülebilirliği sağlayamayız."



"GLOBALLEŞMEDEN GLOKALLEŞMEYE GEÇİLİYOR VE LOJİSTİK ARTIK ULAŞILABİLİR"

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Tedarik zincirinde hala küresel bir ticaret sorunu olduğunu vurgulayan Olpak, globalleşmeden glokalleşmeye geçildiğini ve lojistiğin artık ulaşılabilir olduğunu ifade etti.

Olpak, ülkelerarası bloklaşmalara dikkati çekerek, bir taraftan serbest ticareti konuşurken diğer taraftan ticaret bloklarını konuştuklarını ve ilerleyen günlerde bunun daha çok konuşulacağını aktardı.

Eskiden "Asya-Pasifik" şimdi ise "Indo-Pasifik" kavramının konuşulduğunu aktaran Olpak, "Küresel ekonomiye baktığımızda, büyümenin ve küresel ticaretin ivmesinin azaldığı, enflasyonun azalma trendine girmesine rağmen arzu edilenin üzerinde olduğu ve yakın dönemde böyle devam edeceği bir görünüm hakim." ifadelerini kullandı.

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Olpak, 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte yapılan organizasyonların yanı sıra, diğer bakanların ve yetkililerin de katıldığı 2 bin 200'ün üzerinde etkinlik yaptıklarını açıkladı.

DEİK olarak ​​​​​üye memnuniyeti anketi gerçekleştirdiklerini aktaran Olpak, üyelerin yüzde 82'sinin memnun olduğunu tespit ettiklerini söyledi.



"ÇİN'İN KUŞAK VE YOL PROJESİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Türk iş dünyası ve yurt dışı muhatapların nezdinde farkındalığı ve ortak hareket etmeyi sağlayacak faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Olpak, 2025'te de bu hedef doğrultusunda çalışacaklarını söyledi.

Olpak, ABD ve Almanya özelinde başlattıkları daha güçlü karşı kanat projelerine ilişkin "İki ülkenin önde gelen firmalarını, kurumlarını ve üniversitelerini bir araya getirerek, KOBİ'lerin ikiz dönüşüme uyumları, ortak teknolojilerle verimlilik ve kapasitelerin artırılması, firma satın-alımları, yatırımların Türkiye'ye çekilmesi, üçüncü ülkelerde iş birlikleri, savunma ve enerji gibi stratejik alanlarda ortaklıklar için lobicilik faaliyetleri gibi birçok alanda çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Türkiye'nin dış ticaretini dengelemesini gereken bölgelerin başında Asya Pasifik'in geldiğini ifade eden Olpak, "Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Eylem Planı'ndaki 18 ülkeden 11 tanesi bu bölgede. Çin'in Kuşak ve Yol projesini yakından takip ediyoruz ve proje kapsamında ülkemizin en iyi şekilde konumlanması önemli." şeklinde konuştu.

Olpak, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla, Türkiye-ASEAN İş Konseyi'nin kurulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa'yı daha yakından izlemeye devam edeceğiz. Dış ticaretimizin yüzde 50'sinden fazlasını yaptığımız ve son 20 yıldaki doğrudan yatırımların yüzde 70'ine sahip ortağımızın ticari sağlığı önemli. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi için çok boyutlu faaliyetlerimiz bir diğer başlığımız. Latin Amerika, dış ticaretimizde şimdilik önemli bir ağırlığı olmasa da son 20 yılda ilişkilerimizin arttığı ve önümüzdeki dönemde de artma potansiyeli olan bölgemiz."



"SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ, DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

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Olpak, ekim ayında, Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde 5'incisini düzenleyecekleri Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu (TABEF) ile tüm Afrika ülkelerinin iş dünyası temsilcilerini bir araya getireceklerini dile getirdi.

Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin ekonomilerini çeşitlendirme vizyonlarının devam ettiğine işaret eden Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suudi Arabistan, İran ve Irak ile gelişen ilişkilerimize odaklanıyoruz. Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz, daha fazla iş birliğine hazırız. Bu yıl ilk kez Türkiye-GCC Grand Forumu adıyla nitelikli bir buluşmaya daha ev sahipliği yapacağız. Avrasya bölgemizde önemli ticaret ortağımız Rusya başta olmak üzere bölge ülkelerinde klasik ve elektronik ticaretin geliştirilmesi üzerine daha fazla odaklanıyoruz."

Olpak, küresel siyasette yaşanan gelişmelerin uluslararası arenada güçlü diasporaya sahip olmanın önemini bir kez daha gösterdiğini ifade ederek, "Dünya Türk İş Konseyimiz gibi sivil inisiyatifle yürütülen diaspora çalışmalarının önemi ortada." dedi.