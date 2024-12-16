DASK Gaziantep’te irtibat ofisi açtı

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9 Aralık 2024 tarihinde Gaziantep’te ilk bölge irtibat ofisinin açılışında konuşan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, 6 Şubat depremleri sonrasında elde edilen deneyimler sonucu bölgede olmanın önemine dikkat çekerek, şunları söyledi. “Yaşadığımız depremler sonrasında çok hızlı bir şekilde bölgedeydik ve bunun önemini çok net bir şekilde deneyimlemiş olduk. Gaziantep ofisi, afet yönetimi ve hasar süreçlerinde vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşma, yerel yönetimlerle daha yakın bir iş birliği kurma ve sigorta farkındalığını artırma çalışmalarının yürütülmesi hedefiyle tasarlandı. Önümüzdeki dönemde irtibat ofislerinin sayısını artıracağız.