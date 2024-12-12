D Tech Cloud, IDC Hybrid Cloud Roadshow 2024 Etkinliği’nde sponsor olarak yer aldı

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Etkinlik süresince D Tech Cloud tarafından katılımcılara dijital dönüşüm ve hibrit bulut teknolojilerindeki uzmanlığı aktarılırken, Bulut Optimizasyon Stratejileri ile işletmelerin maliyetlerini düşüren performansı artırmalarına yardımcı olacak yenilikçi yöntemler paylaşıldı.

Organizasyonda iş ortakları ve müşterilere D Tech Cloud’un geniş ekosistemindeki fırsatları ve iş birliği imkanları tanıtıldı.

D TECH CLOUD HAKKINDA

D Tech Cloud, müşterilerine esneklik, ölçeklenebilirlik ve güvenlik sağlayan ileri teknoloji bulut çözümleri sunar. Public ve Hibrit bulut stratejilerini sektör liderleriyle geliştirdiği inovatif yaklaşımlar ile güçlendirerek işletmelere dijital transformasyon yolculuklarında rehberlik eder. D Tech Cloud müşterilere sunduğu yenilikçi çözümlerle hibrit bulut stratejilerini güçlendirirken, sektördeki liderlerle birlikte iş dünyasına değer katmaya devam ediyor.