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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

12.09.2024 - 10:31 | Son Güncelleme :
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon açıklaması | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklanan OVP ile amacın enflasyonu tek haneye düşmesi olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "OVP'de en temel amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak." dedi. 

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

OVP'de mevcut jeopolitik durum ve koşullara göre tahminlerimizi güncelledik. Kısa vadede enflasyonu düşürürken büyümeden fedakarlık gerekebilir. Orta vadede enflasyonun düşmesi sürdürülebilir büyüme zemini yaratır. Orta vadede enflasyonun düşmesi ile büyüme arasında çelişki görmüyoruz. Güven ve öngörülebilirliğin artması büyümeyi destekleyici unsur olacak. Tüketim üzerinden değil üretim üzerinden büyüme hedefimiz var. OVP'de temel hedefleri koruduk, makro tahminleri revize ettik. Fed'in faiz indirmesiyle gelişen ülkelere fon akışı artacaktır.  

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Geliri yüksek kesimlere prensip olarak sübvansiyon vermememiz lazım. Bunun yerine dar ve orta gelirli kesimleri hedeflememiz gerekli. (Kur korumalı mevduat) Geçen yıl ortalarında 125-126 milyar dolardı, bugün 50 milyar doların altına geldi. Türkiye düşük KKM ile karşı karşıya. Tarımı stratejik sektör olarak değerlendiriyoruz. Planlı üretim kavramıyla hareket ediyoruz. Tarım desteklerine güçlü şekilde devam edeceğiz.


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