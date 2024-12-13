Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 2025 Yılı Bütçe Kanunu açıklaması

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Haliç Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, üniversitenin tanıtım videosu gösterildi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın öğrencilere, akademisyenlere, idarecilere ve üniversitenin tüm mensuplarına hayırlı olmasını diledi. Törende ayrıca, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı.

‘YÜKSEKÖĞRETİME ERİŞİM ORANI YÜZDE 14’TEN YÜZDE 51’E YÜKSELMİŞTİR’

Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliğine değinerek, “Üniversiteye girişteki adaletsizlikler ortadan kaldırılarak her öğrencimize eşit şartlarda eğitim imkânı sunulmuş, kadınların yükseköğretime erişim oranı 21 yılda yüzde 14’ten yüzde 51’e yükselmiştir. Bu perspektif için de bursları ve kredileri zaman içinde artırdık. Bugün geldiğimiz noktada, lisans öğrencilerine aylık olan bursu 2 bin liradan 3 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin liradan 6 bin liraya, doktora öğrencilerine ise 6 bin liradan 9 bin liraya yükselttik. Yurt kapasitemiz 2002 yılındaki seviyesi 182 binden 2024’te 993 bine yükselmiş, başvuran öğrencilerin yüzde 96’sını yurtlara yerleştirebildik" diye konuştu.

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‘AKADEMİK PERFORMANSTA İLK 10 ÜLKE ARASINDA YER ALMAYI HEDEFLİYORUZ’

Dünyada ilk 10 hedefine vurgu yapan Yılmaz, “Öğretim elemanı sayısı geçtiğimiz akademik yıl itibariyle 185 bine çıkarılarak OECD ülkeleri arasında 8’inci sıraya yerleşilmiş, bilimsel yayın sıralamasında ülkemiz dünya genelinde 17’nci sıraya yükselmiş durumda. Bunu yeterli bulmuyoruz. 10 büyük ekonomiden biri olma hedefimiz var. Ondan önce akademik performansta ilk 10 ülke arasında yer almayı hedefliyoruz. Bu başarılar, Türkiye’yi güçlü ve saygın bir ülke yapma vizyonumuzun somut göstergeleri olup, eğitimde kaliteyi ve derinleşmeyi hedefleyen çalışmalarla bu büyüme süreci devam edecektir" dedi.

‘KALKINMA VİZYONUMUZ İNSAN ODAKLIDIR’

Yılmaz, önümüzdeki dönem de en yüksek bütçenin eğitime ayrılacağını belirterek, “Orta Vadeli Program (OVP) ve 12. Kalkınma Planı'nda, yükseköğretimin güçlendirilmesini stratejik bir hedef olarak belirledik. Kalkınma vizyonumuz insan odaklıdır. Kalkınmanın amacı insandır. TBMM’de görüşmelerine devam edilen 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimizde eğitime öncelik verdik ve yüzde 14,8 ile en yüksek payı ayırdık" ifadelerini kullandı.