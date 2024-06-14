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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da tek haneli rakamları hedefliyoruz

14.06.2024 - 15:51 | Son Güncelleme :
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da tek haneli rakamları hedefliyoruz | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu 2025'te yüzde 20'nin altında, 2026'da ise tek haneli oranlara ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu 2025'te yüzde 20'nin altında, 2026'da ise tek haneli oranlara ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentilerinin düşmeye ve hedeflerine yaklaşmaya devam ettiğini belirtti.

"YAPISAL REFORMLAR İLE SONUÇ ALACAĞIZ"

Siyasi istikrar ve güven ortamında Orta Vadeli Programı uygulamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:
"2025 yılında yüzde 20'nin altında, 2026 yılında tek haneli oranlara ulaşmayı hedefliyoruz. Para politikasının yanı sıra maliye politikası ve verimliliği artıran yapısal reformlar ile sonuç alacağız. 2024'ün ikinci yarısında başlayacak olan dezenflasyon dönemi istikrar içinde büyüme ve sosyal refahı kalıcı olarak artırma amacımıza da hizmet edecek."


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